GIOVANNI VENDITTI/ Video, salvo per miracolo, rischia grosso (MasterChef Italia 2019)

Per Giovanni Venditti tira davvero una brutta aria a Masterchef Italia 2019. Lo studente di medicina (eterno, visto che ha 37 anni) non ha mai convinto i giudici sino in fondo, tanto da traballare fin dalla prima puntata. Va bene, Joe Bastianich e soci non sono certo tipi semplici e teneri, ma anche Giovanni Venditti ha presentato a dire il vero delle lacune culinarie non indifferenti. Il livello di questa ottava edizione di Masterchef Italia 2019 è davvero altissimo e se non si è davvero preparati è quasi impensabile riuscire ad andare avanti. Giovanni Venditti nell’ultima puntata si è salvato solo grazie a Valaeria, una sua compagna di squadra, che è riuscita a superare il primo step del Pressure Test. Il piatto preparato dall’eterno studente di medicina, i tortelli, non avevano convinto nessuno dei giudici, anzi. Come al solito Joe Bastianich c’era andato giù duro, demoralizzandolo ancora di più. Per Giovanni Venditti, viste le condizioni attuali, sarà davvero molto difficile pensare di andare ancora molto avanti nel gioco.

GIOVANNI VENDITTI PRESO DI MIRA DAI GIUDICI

L’aspetto estetico è quello che forse, più di tutti, penalizza l’eterno studente di medicina. A Masterchef Italia 2019 lo hanno soprannominato amichevolmente ‘lo studente’, sul web ci sono andati decisamente più pesanti definendolo ‘bamboccione’. Purtroppo per lui, comunque, l’insofferenza nei suoi confronti non riguarda solo il web ma anche e soprattutto i giudici, che non hanno mai nascosto una certa ostilità nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata i suoi tortelli sono stati pesantemente criticati, come del resto avviene praticamente sin dall’inizio. Tra Giovanni Venditti e i giudici di Masterchef la scintilla non è mai scattata e, anzi, le cose sembrano andare decisamente peggio puntata dopo puntata. Lo studente di medicina, nonostante la sua aria pacifica e bonaria non riscuote le simpatie e sembra essere sempre sull’orlo di dover abbandonare Masterchef da un momento all’altro. Per il web, però, questo sarà sicuramente un duro colpo, visto che i siparietti tra lui e Bastianich sembrano divertire tantissimo chi è a casa.

CUCINA E STUDIO

Il motivo per cui lo chiamano lo studente lo abbiamo detto ed è anche facile da comprendere. Meno semplice è capire perché Giovanni Venditti ci stia mettendo così tanto tempo per laurearsi. E’ vero che la facoltà di Medicina è lunga e difficile, ma è anche vero che 37 anni iniziano a diventare un po’ troppi per uno che si affaccia all’università a 18. Un’eternità, insomma. La risposta, molto semplice, arriva dallo stesso Giovanni Venditti che ha spiegato l’arcano ai microfoni di Sky: “Perché non sono riuscito ancora a terminare la facoltà di Medicina? La risposta è molto semplice: perché mi distraggo in tante attività. Mi piace cucinare, ovviamente, ed è questa la mia principale distrazione, ma amo anche suonare la chitarra e viaggiare. Mi disperdo in tante cose e non riesco a portarle a termine. Ogni anno che passa, poi, è sempre più difficile portare a termine gli studi. Mio padre però vuole che io finisca: mi sostiene ogni giorno e crede fermamente in me… io debbo ripagarlo.”

IL VIDEO DI GIOVANNI VENDITTI, “LO STUDENTE”

