Gloria Clama/ Video, conquista Joe Bastianich con 5 euro (MasterChef Italia 8)

Nella scorsa puntata di Masterchef Italia 8, Gloria Clama ha dimostrato ancora una volta di essere molto agguerrita fin dalla prima prova, la Mystery Box a tema ingredienti brutti e imperfetti. “Oggi mi sento un lupo. oggi mi farò un piano e lo porterò a termine. Sarò calma ma aggressiva”, ha detto a Chef Bruno Barbieri. “Lavora meno aggressiva sulla tua cucina. Le idee ce le hai…. fai un buon piatto”, è stato il consiglio del giudice. Gloria ha realizzato un ottimo piatto, una crema di patate dolci e brisé, che è stato scelto tra i migliori cinque. La prova però è stata vinta da Salvatore. Nella seconda prova, l’Invention Test, Gloria è riuscita a superarsi. Infatti, nel corso di questa prova, la donna ha preparato in 45 minuti – tempo scelto per lei da Salvatore – una ricetta originale con una spesa di soli 5 euro.

Gloria conquista Bastianich

La ricetta di Gloria si chiama Fegato 545: “Nella sua semplicità questo piatto è fantastico. Come antipasto in un ristorante di New York lo vendi a 25 dollari. Con due dollari sei riuscita a creare un piatto che vale 20. Per me sei 20 volte brava”, ha sentenziato Joe Bastianich. Gloria è risultata la migliore della prova e, per la seconda volta, ha guidato una delle brigate nella prova in Esterna. Purtroppo la prova in esterna è stata un vero e proprio insuccesso per Gloria. Nonostante la sua squadra abbia preparato un menù che comprendeva gnocchi di ricotta con crema di pomodori e guanciale, carrè di agnello con fonduta di pecorino e chips di carciofi e una crostata di pere e cioccolato con crema al caffé, la vittoria è andata alla squadra rossa. Gloria e i suoi compagni hanno dovuto affrontare il Pressure Test. In coppia con Guido, Gloria doveva bollire, grigliare, marinare e frullare. I due sono riusciti a salvarsi.

