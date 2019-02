Guido Fejles/ Video, discussioni e successi con Gloria (MasterChef Italia 8)

Nella scorsa puntata di MasterChef Italia 8, Guido Fejles si è messo in mostra con piatti molto originali e decisamente particolari. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, Guido non ha colpito i giudici. Guido ha affrontato con entusiasmo la prova della Mystery Box, che prevedeva l’utilizzo di ortaggi brutti ma buoni: “Mi sto divertendo come un matto, adoro cucinare verdure e quelle brutte mi piace tantissimo. Speriamo che questa idea oggi paghi”, ha detto l’aspirante chef. Guido ha preparato un piatto chiamato Brut e Bun vegano. “In cucina non si butta via niente! Quante volte lo si sente dire ma quante volte lo si fa davvero?! Sono convinto che non solo si possa fare un bel piatto con ingredienti di scarto ma che, con le giuste tecniche, si possano usare anche gli scarti di tali ingredienti per ottenere ottimi risultati”, ha commentato Guido sui social. La scelta dal punto di vista del gusto sembrava interessante ma ha lasciato “insipida” la bocca dei giudici che non l’hanno inserito tra i piatti migliori della prova.

Guido al lavoro con Gloria

Durante la seconda prova, Guido ha provato un’altra ricetta interessante, vale a dire San Pietro Dolce amaro. Anche in questo caso, sebbene i giudici abbiano apprezzato il piatto e la creatività tipica dell’Invention Test, la ricetta non è stata inserita né nei piatti migliori né in quelli peggiori. Durante la prova a squadre, Guido è stato selezionato nella squadra blu e si è ritrovato a cucinare piatti come gnocchi di ricotta con crema di pomodori e guanciale, carrè di agnello con fonduta di pecorino e chips di carciofi e una crostata di pere e cioccolato con crema al caffé. Nonostante i suoi sforzi, Guido Fejles non è riuscito a portare alla vittoria la sua squadra, che è stata battuta dal team rosso. Guido ha dovuto affrontare anche il pressure test, in coppia con Gloria. Questa volta è riuscito a vincere subito grazie ad una ricetta che ha sorpreso e deliziato i giudici. “Bravissimi! L’intelligenza che avete avuto nel collaborare BENE insieme anche dopo aver discusso è ammirevole”, ha commentato un fan su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA