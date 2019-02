Irina Shayk defollowa Lady Gaga?/ Il gossip con Bradley Cooper: “E’ stanca!”

Lady Gaga e Bradley Cooper si sono realmente innamorati? La cantante finalmente, ha chiarito le cose ma qualcosa ancora non quadra… Il gossip sta letteralmente impazzando ed anche “impazzendo” ed in moltissimi, pensano che tra i due, dopo avere girato “A Star Is Born” e avere vinto l’Oscar come migliore canzone originale per la pellicola, siano innamorati. A distanza di quattro giorni dal “ritiro” della prestigiosa statuetta, si parla ancora della strepitosa performance di Shallow, con protagonisti Gaga e Bradley e la loro intesa mozzafiato. E se la cantante pareva essere in ottimi rapporti anche con la compagna dell’attore, Irina Shayk nelle ultime ore pare che quest’ultima, abbia gettato il “guanto di sfida” defollowando Lady Gaga da Instagram. Secondo alcuni siti di gossip internazionale, sembra che la modella abbia smesso di seguire la cantante dopo il gossip scatenato dagli Oscar. Altri invece, sostengono che le due non si siano mai seguite sui social network.

Irina Shayk ha smesso di seguire Lady Gaga su Instagram?

Nel frattempo, un insider ha confidato al The Sun che Irina Shayk non apprezzerebbe affatto il gossip che circola da mesi, con protagonisti proprio Lady Gaga e Bradley Cooper. “C’è un fondo di verità quando si dice che Irina sia stanca di Lady Gaga – ha spiegato la fonte al famoso tabloid – non è che Lady Gaga non le piaccia o che sia gelosa di lei, è solo che non sopporta più i gossip sulla relazione stretta con Bradley”. Proprio la stessa Lady Gaga, ospite al Jimmy Kimmel Live, ha smentito categoricamente qualsiasi flirt con Bradley Cooper dichiarando: “Prima di tutto, i social media francamente sono la toilette di internet. Ciò che è stato fatto alla cultura pop è incredibile. E le persone vedono l’amore perché è ciò che vogliono vedere”. La Germanotta, ha anche spiegato il trasporto che ha avuto nel corso della celebre performance: “Questa è una canzone d’amore. Il film, A Star Is Born, è una storia d’amore. Abbiamo lavorato così duramente, abbiamo provato tutta la settimana per quella performance”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA