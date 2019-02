Isola dei Famosi 2019, nomination/ Brosio “falso uomo di fede”: riassunto 7a puntata

Il settimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2019, si è concluso ieri sera su Canale 5. La settimana in Honduras è stata ricca di battibecchi e piena di contrasti tra naufraghi. Dopo essere finite in nomination insieme a Luca Vismara e Riccardo Fogli. le sorelle Virginia e Victorija Mihajlovic, figlie dell’ex-calciatore ora allenatore Siniša, hanno dovuto lasciare il programma. Le due fanciulle, hanno polverizzato il televoto con il 52% a “loro favore”. Successivamente, non ci hanno pensato nemmeno un attimo e sono fuggite anche dall’isola che non c’è, dopo avere abbracciato affettuosamente Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini ancora in gioco. La stessa Alessia Marcuzzi non ha nemmeno insistito molto, permettendo loro di lasciare il reality più magre che mai, “felici e orgogliose di quello che abbiamo fatto”, hanno esclamato. Le due ragazze, non mancheranno di certo al gioco anche perché, hanno avuto modo di creare delle dinamiche pari allo zero.

Isola dei Famosi 2019, il riassunto della settima puntata

Al termine della settima puntata de L’Isola dei Famosi 2019, dopo le classiche nomination, sono finiti al televoto: Luca Vismara (ormai abbonato), Jeremias Rodriguez, definito dal gruppo “un po’ troppo aggressivo” in alcune situazioni, e Marina La Rosa, indicata dalla nuova “leader” della settimana, Soleil Sorge che ha battuto ancora una volta Aaron Nielsen durante la prova del fuoco. La puntata nel frattempo, si è presentata piena di litigi e lunghissime discussioni tra naufraghi. Il cibo tiene sempre banco su tutto e dal riso delle scorse puntate, si è passato alle lumache. Poi ci sono stati molti faccia a faccia, a cominciare da Ariadna Romero e Soleil Sorge che di certo, non se le mandano a dire. Poi Jeremias Rodriguez ha discusso con Paolo Brosio, accusandolo di predicare bene e razzolare male (“Falso uomo di fede!”). Soleil e Jeremias poi, si sono scontrati con il resto del gruppo. Anche Marina La Rosa è stata presa di mira, venendo accusata di essere “la stratega nell’ombra” di questa 14esima edizione. Nel frattempo, il prime time cambia (ancora!) giorno di messa in onda: appuntamento a lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA