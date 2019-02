Kate Middleton, viaggio a Belfast/ Versione “barista” ruba la scena a Meghan Markle

Kate Middleton ha fatto un viaggio a sorpresa. In questo ultimo periodo, il gossip è concentrato semplicemente sulle dinamiche di Meghan Markle tra baby royal in arrivo e viaggi per andare a trovare le sue amiche. La cognata quindi, ha deciso di riprendersi la scena partendo con il marito William per Belfast per dedicarsi ad un Royal Tour assente in agenda. La duchessa di Cambridge infatti, ha fatto il suo esordio in Irlanda indossando un cappotto rosso fuoco, firmato Carolina Herrera, una delle stiliste da lei preferite. Durante questa “trasferta”, ha offerto alla stampa il meglio di sé, giocando a calcio con i bambini sul campo del Windsor Park, comprovando di saper passare con eleganza da un abito più istituzionale, ad un completo sportivo con tanto di piumino firmato Barbour in perfetto stile inglese, con tanto di sneakers New Balance e maglioncino Polo by Ralph Lauren. Successivamente Kate, ha sottolineato ancora le sue doti sportive, cimentandosi anche con l’arco e il canottaggio.

Kate Middleton, “spilla” la birra: la splendida barista “reale”

Questo viaggio improvviso, per Kate Middleton ha segnato un grande rientro in scena, dopo essere stata messa in ombra da Meghan Markle. La stampa ha documentato minuziosamente il viaggio della duchessa di Cambridge, compresa la sua incursione in abito da sera, trasformandosi in “barista”. Dopo essere scesa dall’automobile con indosso un meraviglioso abito luccicante azzurro, non rinunciando nemmeno ai tacchi, si è recata in un pub con il marito William. Spillando birra, tra sorrisi e smorfie divertite, non si è tirata indietro servendo la bevanda alcolica ai presenti. E così, mentre i Duchi di Sussex si rilassano appena tornati dal loro viaggio in Marocco, quelli di Cambridge si fanno fotografare a grande sorpresa in quel di Belfast. Che Kate Middleton si sia sentita “schiacciata” dai numerosi impegni della cognata? Tra il viaggio a New York con le amiche e gli impegni ufficiali in Marocco, Meghan ha ricevuto tutte le attenzioni del mondo e, nel bene oppure nel male, si parla sempre di lei…

