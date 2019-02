Lisa Sheridan è morta/ Aveva 44 anni: l’attrice di CSI si è suicidata? È giallo

L’attrice Lisa Sheridan, è morta ad appena 44 anni. Nota al pubblico italiano per le sue interpretazioni nei telefilm come CSI, Legacy, Invasion e FreakyLinks, è stata trovata senza vita ma la sua morte è attualmente avvolta nel mistero. Il suo manager Mitch Clem, ha confermato la sua morte a People, proprio ieri. “Abbiamo tutti amato Lisa e siamo devastati dalla perdita che sentiamo tutti”, ha confidato l’uomo. “È scomparsa lunedì mattina, a casa, nel suo appartamento a New Orleans. Stiamo aspettando un rapporto ei coroner sulla causa della morte”. Clem ha assolutamente negato che l’attrice possa essersi tolta la vita: “La famiglia ha confermato inequivocabilmente che questo non è un suicidio. Qualsiasi suggerimento contrario è assolutamente infondato al 100%”, si legge ancora. Alcuni amici dell’attrice hanno condiviso le notizie sui social media, compresa Donna D’Errico, che ha lavorato con lei nel 2015. Su Facebook l’attrice, si diceva molto sconvolta: “Io e Lisa abbiamo filmato un film insieme 5 anni fa e siamo diventate molto vicine sul set e siamo rimaste amiche dopo che le riprese sono finite”.

Lisa Sheridan è morta

Donna D’Errico su Facebook, ha proseguito il messaggio ricordando Lisa Sheridan: “È così raro trovare persone gentili, gentili come lei in questa industria, in questa città… persino in questo mondo. Veramente una delle persone più sincere e dolci che abbia mai incontrato nella mia vita. Portava una dolcezza e un’energia luminosa in ogni stanza in cui le capitasse di entrare… anche nei suoi tempi più bui”. “Sono devastata da questa perdita. – ha continuato la D’Errico – Avevo appena parlato con lei e tutto sembrava fantastico e lei sembrava felice e di buon umore. Tutti quelli che la conoscevano l’amavano e la adoravano. Addio e buonanotte dolce angelo… Mi mancherai terribilmente”. Anche un altro amico di Lisa, Michael Dunaway, ha scritto un tributo all’attrice su Facebook. “Lei mi chiamava Grande Fratello, e per tutti gli effetti ero. Ho conosciuto Lisa quando aveva quattordici anni, oltre trent’anni fa”, ha scritto. “Ci siamo uniti immediatamente, veri compagni di anime dal primo minuto”.

