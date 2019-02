Loretta Rizzotti/ Video, nuovi successi per l’architetto (MasterChef Italia 8)

Loretta Rizzotti continua a essere una delle grandi protagoniste dell’ottava edizione di MasterChef Italia. L’architetto originario di Rivanazzano Terme, un piccolo centro in provincia di Pavia, prosegue nella sua avventura e continua a raccogliere giudizi mediamente positivi da parte dei quattro giudici. Finora Loretta ha vinto ben cinque prove ed è la concorrente che ne ha conquistate di più in assoluto. Dopo aver rischiato l’eliminazione nella terza puntata perché giunta tra gli ultimi tre, non ha avuto sostanziali problemi nel proseguimento del talent show di Sky Uno e ha conseguito l’immunità in un’occasione. Nel corso della sesta puntata di MasterChef, Loretta è stata tra i migliori cinque della temuta prova della Mystery Box con la sua crema di patata americana corredata con mele in pastella.

Loretta Rizzotti convince i giudici

Per l’Invention Test Salvatore, vincitore della prova precedete, ha potuto assegnare il tempo a disposizione di ogni concorrente. Loretta è stata inserita nel gruppo con 35 minuti, insieme a Giuseppe e Valeria. L’architetto ha preparato un’aragosta su crema di verdure allo zafferano al profumo di cognac e uovo poché su nido di alga. “La cottura doveva andare di più, l’uovo poché non fa piatto, ma hai fatto un bel lavoro”, ha commentato chef Giorgio Locatelli, assaggiando il suo piatto. Durante la prova in esterna, ha cucinato per i ragazzi affetti dalla sindrome di Down militando nella squadra rossa e battendo i blu con il punteggio di 46-14. Una serata abbastanza laboriosa, ma nel complesso molto positiva per Loretta, che si conferma una delle concorrenti maggiormente apprezzate dai quattro giudici. Alcuni fans l’hanno considerata come la vera anima del gruppo dei concorrenti grazie a competenza e sensibilità, altri invece l’hanno accusata di esporsi troppo poco e di nascondersi per evitare di subire figuracce.

