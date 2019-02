Masterchef Italia 2019/ Diretta ed eliminati: prova in esterna tra i vicoli di Burano

Giovedì 28 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) e su Sky On Demand e NOW TV, torna l’appuntamento con Masterchef Italia 2019, giunto alla settima puntata. Dopo l’eliminazione di Vito e Samuele, i concorrenti ancora in gara saranno chiamati ad affrontare una sfida diretta e totale. Per continuare ad indossare il grembiule di Masterchef e sperare di far ancora parte del cast del talent show più famoso della televisione italiana, gli aspiranti chef dovranno superare prove sempre più difficili che, oltre a mettere alla prova il talento artistico e culinario, esaminano anche la capacità organizzativa, dote indispensabile per uno chef che deve gestire una cucina. A giudicare i piatti che prepareranno nel corso della settima puntata sarà l’infessibile giuria formata dai giusti stellati Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Jo Bastianich.

MASTERCHEF ITALIA 2019: INVENTION TEST CON I PIATTI DEI GIUDICI

La gara nella settima puntata di Masterchef Italia 2019 comincerà, come di consueto, con la Mistery Box: i concorrenti dovranno preparare dei piatti impeccabili partendo dagli ingredienti che si nascondono sotto la scatola misteriosa. La Mistery Box di questa sera promette grandi colpi di scena non solo per i cuochi amatoriale, ma anche per il pubblico. L’invention Test, invece, metterà a dura prova gli aspiranti chef che dovranno preparare alcuni piatti presenti nei menu dei ristoranti di Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Jo Bastianic. Gli aspiranti chef dovranno riprodurre fedelmente i piatti: i giudici, infatti, non perdoneranno neanche il più piccolo errore. La finale, de resto, è sempre più vicina e non c’è più tempo per giocare.

PROVA IN ESTERNA TRA I VICOLI DI BURANO

Dopo la prova nel Castello di Grinzane Cavour, nelle Langhe dove i cuochi amatoriali sono stati aiutati da quattro ragazzi down dell’Associazione Italiana Persone Down, la prova in esterna della settima puntata di Masterchef Italia 2019 si svolgerà nei meravigliosi, colorati e suggestivi vicoli di Burano. Nella laguna veneta, per una prova in esterna dal un livello di difficoltà elevatissimo, i concorrenti si confronteranno con le ricette della tradizione locale. Gli aspiranti chef dovranno misurarsi soprattutto con ricette a base di pesce. I piatti saranno giudicati dai palati più esigenti ovvero 30 osti di Venezia e della laguna. La brigata vincente conquisterà il pass per la prossima puntata mentre la brigata sconfitta dovrà affrontare il delicato momento del Pressure Test.





© RIPRODUZIONE RISERVATA