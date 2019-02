Noel e Alessandro lasciano Uomini e Donne / “Vivremo fuori la nostra storia”

Colpo di scena nella nuova puntata del trono Over di Uomini e Donne. Una nuova coppia lascio lo studio di Canale 5, lasciando tutti senza parole. Al centro dello studio c’è infatti Noel Formica e uno degli ultimi arrivati, Alessandro. È lui ad esordire, dichiarando: “Ho trovato una persona fantastica, abbiamo tante affinità, ci troviamo molto bene per adesso e ci sono tutti i buoni propositi per continuare”. Una conoscenza, la loro, iniziata da poco ma nata da un vero e proprio colpo di fulmine. Cosa confermata dalle parole di Noel: “Lui è arrivato in una puntata abbastanza burrascosa. – esordisce, ricordando i furiosi scontri con Armando Incarnato – Il fatto che mi abbia lasciato il numero in quel momento mi ha incuriosita. Così ci siamo sentiti per una settimana e ci siamo trovati bene, poi ci siamo visti a Milano dove lui vive e io vado spesso per lavoro.”

NOEL E ALESSANDRO LASCIANO IL PROGRAMMA INSIEME

Noel Formica ammette che già il primo incontro fuori da Uomini e Donne con Alessandro è stato meraviglioso: “La serata è andata bene, tutto è venuto in maniera naturale e spontanea. Nelle settimane successive ci stiamo conoscendo sia a livello fisico che caratteriale.” Così, in modo spontaneo e romantico, i due annunciano la voglia di vivere questo rapporto fuori da Uomini e Donne: “Penso che Alessandro possa aprire il vaso di Pandora e far uscire i colori che non escono da parecchio. Abbiamo anche la possibilità di lavorare nella stessa città quindi abbiamo deciso di lasciare il programma e vivere fuori questa storia.” Così fanno un ultimo ballo e salutano tutti.

