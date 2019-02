Paolo Bonolis Vs Barbara d’Urso/ Video, “Grande Fratello è tv che avvelena le menti!”

Questa è una faida che è destinata a non finire mai con buona pace del pubblico che ama queste cose soprattutto quando riesce a conoscere anche il dietro le quinte. Di chi stiamo parlando in questo caso? Ma della signora di Canale 5 Barbara d’Urso e del conduttore macina ascolti Paolo Bonolis. I due sembrano essere in lotta da sempre prendendo spesso destinazioni differente ma percorrendo la stessa strada ovvero quella del trash, quella che usa e si basa sul “pubblico” (che siano essi opinionisti o concorrenti) per portare a galla pregi e difetti fino all’esasperazione. I due riescono a far parlare di loro, confezionano programmi di successo ma sembra proprio che tra loro non ci sia mai, o quasi, la pace. Lei spesso non ha annunciato i programmi di Bonolis dopo di lei ma poi ha posato per un selfie con la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, lasciando intendere che tutto si era arenato. Ciliegina sulla torta la d’Urso non ha preso parte solo ad una puntata di Avanti un Altro ma è stata vittima del nuovo Scherzi a Parte affidato al conduttore, e allora?

UN ALTRO SCONTRO O SOLO UNA TROVATA PUBBLICITARIA?

Da una parte c’è chi è convinto che Paolo Bonolis si sia schierato di nuovo contro Barbara d’Urso nel nuovo promo di Ciao Darwin 8 che vedono lui e Luca Laurenti seduti nel confessionale del Grande Fratello. Fin qui niente di male se non fosse che, davanti ad un irretito Laurenti, Bonolis esclama: “Dai su venga con me, questa è una televisione che avvelena le menti”. Il maestro si limita ad un “ma è bellissimo” che attira l’attenzione del conduttore che poi si lascia irretire dal programma e rimane a bocca aperta. Ma è davvero un modo per sminuire il Grande Fratello della d’Urso o solo un modo per lanciare due trasmissioni con un solo promo e in nome del trash che il pubblico di entrambi tanto ama?

