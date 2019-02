Roger Garth: “Rapporti tra un naufrago e una trans” / Bomba sull’Isola dei Famosi

Quando a Pomeriggio 5 arriva Roger Garth ormai è certo ci sia qualche scoop in arrivo. E, infatti, nella nuova puntata dello show di Barbara d’Urso, l’opinionista non delude e lancia, anzi, una notizia bomba su uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo Yuri Rambaldi, ad essere colpito dal gossip di Garth è un naufrago, del quale non fa il nome, che avrebbe avuto un rapporto intimo con una transessuale. “Mi ha scritto una ragazza transessuale sui social dicendomi che ha avuto una storia con un naufrago che sta sull’Isola e che ora sta illudendo una ragazza, single anche lei” esordisce Roger Garth. Inizialmente l’opinionista non fa nomi, poi però si sbilancia e svela il nome della transessuale che è quello di Alessia Nobile. In studio, altri ospiti confermano di aver sentito questa diceria della quale, però, non hanno conferma.

CHI È IL NAUFRAGO CHE HA AVUTO RAPPORTO CON UNA TRANS?

Roger Garth, a Pomeriggio 5, continua a raccontare: “Alessia Nobile è stata in intimità con un ragazzo che sta sull’isola e che sta corteggiando un’altra ragazza. Lei ha detto di esserci rimasta anche male perché sperava in qualcosa di più”. La curiosità rimane il nome del naufrago in questione che Barbara d’Urso chiede non sia fatto ma le indiscrezioni successive di Roger Garth fanno intuire un nome: “Lui ha anche dichiarato di essere un gran maschilista e un latin lover che ha avuto solo donne e tante.” In questo caso, il nome che verrebbe spontaneo è quello di Ghezzal ma al momento è un’ipotesi che non può essere confermata così come non può esserlo il gossip di Garth.

