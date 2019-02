Salvatore Cozzitorto/ Video, il capitano studia gli avversari (MasterChef Italia 8)

Finora sono tre le prove che Salvatore Cozzitorto è riuscito a vincere dall’inizio della sua avventura a MasterChef Italia 8. Finora si è sempre salvato senza particolari difficoltà, nonostante navighi nelle posizioni basse della classifica settimanale. Per lui la sesta puntata si è rivelata davvero molto ricca di sorprese. Il 30enne siciliano è stato prima inserito fra i migliori cinque della prova della Mystery Box, per poi vincerla grazie al suo prelibato Minestrone 2.0. “Brutto ma buono era il tema della Mistery, il minestrone 2.0 ha vinto su tutti. In nave quando si sistemava la cambusa, in vista dei nuovi rifornimenti di viveri, con i resti delle verdure che restavano nelle varie cassettine, il cuoco di bordo era solito preparare il Minestrone, mentre con i resti della frutta si preparava la macedonia”, ha poi commentato sui social Salvatore. Salvatore ha avuto così le redini dell’Invention Test: “Il tuo vantaggio non sarà di assegnare la spesa ai tuoi compagni, ma di decidere in quanto tempo dovranno cucinare”, ha spiegato chef Barbieri. “Io metterò in difficoltà quelli che reputo meno forti”, ha confessato il capitano.

Salvatore Cozzitorto in balconata

Salvatore ha osservato dalla balconata la prova: “Il mio unico obiettivo era quello di studiare il più possibile ogni singolo aspirante chef della classe, proprio per capire! Alcuni messi sotto pressione, altri aiutati, altri ancora lasciati a loro agio”, ha scritto il capitano sui social. L’Invention test è stato vinto da Gloria che ha voluto Salvatore nella sua squadra per la prova in esterna. Ma la squadra di Gloria, composta da Samuele, Alessandro, Salvatore, Guido, Gilberto e Virginia, è stata nettamente battuta da quella rosa e così ha dovuto affrontare Pressure Test del Grande Escluso. Gli aspiranti chef hanno deciso di “escludere” dalla prima parte della prova Gilberto, che coi suoi modi piuttosto competitivi non si è guadagnato la simpatia dei suoi compagni. Il “grande escluso”, però, ha avuto un vantaggio: ha formato tre coppie con i suoi avversari e assegnato loro 4 tecniche, da rispettate nella realizzazione del piatto. Virginia e Salvatore hanno dovuto disossare, affumicare, friggere e risottare. I due, non senza qualche difficoltà, si sono salvati.

