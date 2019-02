Stefano Torrese e Pamela Barretta/ Uomini e donne, pace fatta o addio per sempre?

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata dedicata al trono over e, in particolare, ad una delle coppie più discusse di queste settimane ovvero quella formata da Stefano Torrese e Pamela Barretta. I due sono ancora al centro delle polemiche e non solo in studio al cospetto Maria De Filippi ma anche fuori dove i due sono ormai degli osservati speciali e dove, proprio in questi giorni, lui è addirittura stato avvistato con una dama che non era Pamela. Questo non solo significa che i due non hanno ancora concluso ma anche che le cose si stanno complicando e non c’è ancora una via d’uscita per il loro rapporto. Nei giorni scorsi i due hanno discusso ancora soprattutto per via dell’interessamento, vero o presunto, di Riccardo Guarnieri alla bella Pamela.

STEFANO E PAMELA AVRANNO IL LORO LIETO FINE?

Proprio questo ha punto un po’ Stefano Torrese che è andato alla carica continuando a fare la corte alla sua dama nonostante le accuse di gelosia e non solo. L’esclusiva per loro è possibile oppure no? Mentre Riccardo si è detto pronto a portare a cena la dama, Stefano ha deciso di dirsi pronto per conoscere solo lei anche se le cose, ancora una volta, sono andate poi a rotoli proprio quando si era iniziato a parlare di uscire insieme dal programma, e adesso? I due torneranno al centro dello studio per parlare di questa nuova settimana passata a conoscersi ma il tema centrale rimarrà sempre lo stesso, chi dei due è davvero innamorato e chi vorrà davvero uscire dal programma prima che sia troppo tardi? Lo scopriremo oggi pomeriggio con la messa in onda della seconda parte della maxi puntata del trono over.

