Uomini e Donne/ Riccardo e Camilla: tutte le novità dopo la crisi (Trono Classico)

Sono una delle coppie più belle e amate di quelle nate a Uomini e Donne e di recente hanno attraversato un periodo davvero difficile, durante il quale molti hanno creduto avessero messo fine al loro amore. Invece Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono felici e davvero molto uniti. Il peggio è passato per la coppia di Uomini e Donne che abbiamo rivisto anche tra gli ospiti delle feste di fidanzamento di queste prime due scelte nel castello di Uomini e Donne. Oggi Camilla e Riccardo continuano la loro convivenza e ne raccontano i dettagli al Magazine di Uomini e Donne. Camilla ammette che “il lavoro assorbe gran parte delle mie giornate, tra Shooting e trasferte di lavoro. Nei giorni liberi ci svegliamo verso le 9:30 e facciamo colazione insieme. Poi ci separiamo per fare le nostre commissioni o andare in palestra. Ci rivediamo a pranzo.”

RICCARDO E CAMILLA, TRA PASSIONI E DIFFERENZE

La giornata di Riccardo e Camilla continua con un pomeriggio in compagnia di amici o dei loro cagnolini e “La sera a cena e poi un po’ di televisione insieme, prima di dormire”. D’altronde, Riccardo invece sottolinea come il loro modo di essere e le passioni siano comunque abbastanza differenti: “Io passerei ogni secondo libero in aeroporto e su un aereo, lei è più tipa da divano. – racconta Gismondi, che poi ammette che un compromesso riescono sempre a trovarlo – Il nostro tempo libero sfinite perciò tra un viaggio e un weekend sul divano insieme”. Riccardo e Camilla ammettono di essere molto felici insieme e, per il pubblico di Uomini e Donne, vederli alla speciale della scelta è stata una bellissima sorpresa.

