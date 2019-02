Uomini e Donne / Roberta Di Padua bersagliata sui social: la dama sbotta (Trono Over)

Il nuovo anno è iniziato per Roberta Di Padua in modo molto turbolento. Dopo la chiusura con Gianluca Scuotto, che ha anche lasciato lo studio di Uomini e Donne, la dama del trono Over ha iniziato una non poco discussa relazione con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere è infatti tornato in studio dopo la fine della sua storia con Ida Platano che ha però ritrovato a Uomini e Donne, dando vita a un triangolo amoroso molto discusso nel programma di Canale 5. Ma colei che più sta ricevendo accuse nelle ultime settimane è proprio Roberta, secondo molti rea di “intrufolarsi” in situazioni ancora non del tutto chiarite o finite. E le critiche non arrivano soltanto nello studio di Uomini e Donne. Roberta è infatti bersagliata anche sui social dove non solo la attaccano per la sua conoscenza con Riccardo, ma anche per la sua forma fisica.

CRITICHE PER ROBERTA DI PADUA SUI SOCIAL

La dama di Uomini e Donne è molto attiva su Instagram, infatti nelle ultime ore ha pubblicato un selfie accompagnato dalla didascalia: “E’ difficile spegnere la luce”. Tanti commenti ricevuti da Roberta Di Padua, tra i quali anche critiche per la sua forma fisica. Tra questi si legge anche “Dovresti perdere qualche chiletto, appena Riccardo ti lascerà diventerai anche tu pelle e ossa”. Immediata è stata però la risposta della dama del trono Over che ha infatti scritto: “Preferisco le curve, ragazze mangiate, non facciamo passare messaggi sbagliati. – e ha così concluso – Ci sono ragazzine che per dimagrire diventano anoressiche. I commenti studi fuori dalla mia bacheca, grazie”.

