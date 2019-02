Valeria Raciti/ Video, fa le scarpe a Verando (MasterChef Italia 8)

Valeria Raciti anche nella scorsa puntata dell’ottava edizione di MasterChef Italia si è comportata molto bene. Il tema della prova Mystery Box era gli ingredienti “brutti ma buoni”. Valeria si è saputa mettere in gioco preparando un’eccellente Vellutata di finocchi. Non è stata lei a vincere la prova, ma i giudici hanno apprezzato il suo piatto, tant’è vero che è rientrato nella categoria dei piatti migliori della prova. Durante l’Invention Test, Valeria ha tirato fuori la sua creatività e infine è riuscita a realizzare una Foie Gras con capesante e porcini. I giudici non l’hanno ritenuto il piatto migliore, ma hanno comunque apprezzato la sua invenzione. Durante la prova in esterna poi, Valeria Raciti è stata inserita nella squadra rossa. Ha lavorato insieme a tutto il team per realizzare piatti come lasagnetta con cicoria, scamorza e acciughe, controfiletto di maiale bardato al prosciutto crudo e torta di fichi con noci. In molti hanno notato che Verando ha fatto fatica ad arginare la personalità di Valeria: “Verando non si rende conto Valeria gli dà scuola e doposcuola”, ha scritto un utente su Twitter. Il risultato finale è stato sorprendente e la squadra rossa si è aggiudicata la sfida in esterna.

Valeria Raciti piace al popolo del web

“Esperienza meravigliosa, come meravigliosi sono i ragazzi che abbiamo incontrato! Volenterosi e appassionati. La loro voglia di fare bene era palpabile e contagiosa. Meritano l’incoraggiamento da parte di tutti!”, ha scritto Valeria sul suo profilo Instagram dopo la prova in esterna. Valeria Raciti ha dimostrato di avere un carattere forte in fondo, nonostante durante la sua presentazione disse di sentirsi a disagio ad esporsi in questo modo in televisione. Tuttavia, nonostante la timidezza, Valeria è riuscita anche a dimostrare un’abilità sensazionale ai fornelli, preparando più volte piatti che hanno stupito i giudici. Anche il pubblico da casa sembra apprezzare l’aspirante chef: “Brava Valeria la dimostrazione che chi va piano va sano e va lontano”, “BRAVISSIMA VALERIA. Deboli a chi???? Mai dare etichette. Mai sottovalutare” e “Comunque Valeria a me piace tantissimo fa dei piatti stra belli #MasterchefIt”, sono alcuni dei commenti su Twitter dedicati a Valeria.

