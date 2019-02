Verando Zappi/ Video, fa “scendere la catena” a Bruno Barbieri (MasterChef Italia 8)

Verando Zappi, nell’ultima puntata di MasterChef ha sorpreso i giudici. Durante la prima prova, vale a dire la Mystery Box, Verando si era distinto per la sua ricetta. Infatti, utilizzando al meglio gli ingredienti a tema Brutti ed Imperfetti, Verando è riuscito a realizzare delle “melanzane al sangue”, tra i 5 migliori piatti della prova. “Non ci crede nemmeno lui”, ha commentato chef Antonino Cannavacciulo, quando Verando è stato chiamato al tavolo per far assaggiare il suo piatto. Non è andata bene invece per quanto riguarda l’Invention Test. Complice forse il poco tempo che aveva a disposizione, l’Insalata di aragosta di Verando è stata reputata come uno dei piatti peggiori: “Sono molto arrabbiato. Chi viene a MasterChef dovrebbe sapere le basi della cucina, sapere il tempo di cottura dell’aragosta, del pomodoro, come si monte la maionese… Devi solo sperare qualcuno che qualcuno abbia fatto peggio di te”, ha sentenziato chef Bruno Barbieri. “Mi ha fatto scendere la catena”, ha detto poi il giudice ai suoi colleghi.

Verando Zappi guida la brigata rossa

Per colpa di questo risultato sfavorevole, il cuoco ha rischiato l’eliminazione dal programma, ma a togliersi il grembiule è stato Vito. Verando Zappi è riuscito a riscattarsi comunque nella prova in esterna. Verando era a capo della squadra rossa che ha cucinato lasagnetta con cicoria, scamorza e acciughe, controfiletto di maiale bardato al prosciutto crudo e torta di fichi con noci. La brigata rossa ha vinto la prova in esterna, Verando e i suoi compagni sono così passati alla settima puntata senza dover affrontare il Pressure Test. “Ragazzi sono veramente contenta per la brigata ROSSA! Sempre a favore di quelli che ci mettono la faccia, tipo #Verando che nn ha esitato a rifiutare un posto nell’altra brigata. #Gloria, again, non ci siamo!! #MasterChefIt”, ha commentato un utente su Twitter

