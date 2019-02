Veronica Maccarone Vs Alda d’Eusanio/ “Kaspar sessista? Guarda il daytime prima!”

Dopo quello che è successo ieri sera sembra proprio che Veronica Maccarone, la moglie di Kaspar Capparoni, oggi aveva qualche sassolino nella scarpa di cui liberarsi e a Mattino 5 non solo dice la sua sulle parole del marito ma anche su tutto quello che è successo dopo. Kaspar Capparoni è finito sotto accusa per via della sua frase “Io mi fido sempre poco delle donne” che per alcuni è solo infelice per altri è ancora peggio tanto che alcuni lo hanno accusato di essere addirittura misogeno o di aver detto una frase sessista molto grave, per aver detto così? Veronica Maccarone guarda il video di quello che è successo annunciando cose importanti da dire contro chi ha accusato il marito di sessismo e al rientro in studio ha deciso di rivolgersi proprio ad Alda D’Eusanio, opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 che ieri sera lo ha accusato: “Il tuo atteggiamento è sintomo di una mente debole”.

VERONICA MACCARONE ATTACCA ALDA D’EUSANIO

Ieri sera Veronica Maccarone non ha avuto modo di rispondere in diretta alle parole di Alda d’Eusanio e così approfitta di Mattino 5 per lanciare un messaggio: “Se mi sta ascoltando, prima di fare l’opinionista devi guardare il daytime dell’Isola se no prima di iniziare la puntata ti faccio vedere i video e ti dico quello che succede. E’ dalla prima puntata che attaca Kaspar su qualunque cosa, addirittura è stato tacciato di sessismo e poi cosa fai Alda mi guardi in studio e dici ‘chissà che donne frequenta…’ eccomi sono io quella che frequenta“. Non contenta di questo primo attacco, la Maccarone va avanti e, con tutto rispetto degli altri, accusa l’opinionista di usare due pesi e due misure: “Durante la settimana mi hanno scritto in tanti perché ad Ariadna ha dato della poco di buono, Kaspar sta zitto e poi viene attaccato, lui dice quello che pensa come me, ognuno ha una sua opinione…“. Ecco il video dell’attacco, in attesa della risposta di Alda d’Eusanio…

La moglie di Kaspar in diretta a #Mattino5 si rivolge direttamente a Alda D'Eusanio riguardo le accuse al marito di misoginia durante la puntata di ieri sera dell'#Isola pic.twitter.com/oyD7hBBdvT — Mattino5 (@mattino5) February 28, 2019





