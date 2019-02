Virginia Fabbri / Riuscirà a rubare una vittoria a Guido? (Masterchef Italia 8)

Virginia Fabbri, aspirante chef che partecipa alla nuova edizione di MasterChef Italia 8 ha solo 22 anni ed è una studentessa iscritta alla facoltà di Giurisprudenza di Milano. Nell’ultima puntata è stata ripresa duramente da chef Barbieri dopo una performance certamente poco brillante ma anche da Cannavacciuolo per il suo carattere talvolta troppo timido e poco incisivo. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita privata della giovane Virginia Fabbri. La giovane studentessa si è avvicinata alla passione della cucina quando aiutava le sue nonne, da piccola, nella preparazione della pasta fresca. In seguito, quando si è fatta più grande, ha iniziato a divorare manuali di cucina per ampliare le sue conoscenze in materia. Tra i suoi progetti c’è quello di frequentare un’accademia di cucina. Ma i genitori hanno spinto la ragazza verso l’università, esattamente nella facoltà di Legge.

Riuscirà a stupire i giudici di Masterchef?

Per quanto riguarda invece la decisione di approdare a MasterChef, la mamma ha spinto molto la ragazza, mentre il padre non era stato neanche informato della sua iscrizione al talent culinario. Il sogno della nuova concorrente è quello di aprire un ristorante tutto suo dove proporre solo piatti con prodotti di stagione e chiamarlo La Vongola Verace, proprio come il blog aperto in precedenza. Finora, nella sua avventura a Masterchef, non è ancora riuscita a finire tra i migliori (tra i quali è invece spesso spuntato il nome di Guido) ma, anzi, è stata spesso penalizzata dal suo carattere introverso e molto timido. Tanto che più volte ha pianto di fronte ai rimproveri dei quattro giudici e in particolare di Barbieri. La scorsa puntata ha dovuto anche salutare Samuele, con il quale si era creato un bel feeling. Riuscirà a sopportare la pressione della cucina senza il suo supporto?

