YURI RAMBALDI/ Salvo Veneziano e Roger Garth attaccano: “sei un porco”

E’ vero che ho tradito Federica e l’anello gliel’ho regalato perché è una persona importante che tengo nel cuore”, spiega Yuri Rambaldi rispondendo alle dichiarazioni dell’ex fidanzata Federica Pacela. Roger Garth, però, presente in studio dice: “Federica oggi mi ha telefonato dicendomi che l’hai chiamata l’altro giorno”. “Le ho mandato un messaggio perché lei si è aggrappata a me perché io sono andato in tv e lei mi sta sfruttando”, replica Yuri. Roger Garth, però, lancia la bomba e punta il dito contro l’ex naufrago: “quando le ha dato l’anello, Yuri e Federica hanno fatto l’amore la sera stessa e la ragazza poi l’ha trovato nudo mentre faceva le chat”. Le rivelazioni di Roger Garth sconvolgono non solo Barbara D’Urso, ma anche Salvo Veneziano: “ma allora sei un porco. In tanti anni di esperienza non ho mai visto uno che sta a letto con la propria donna e poi si fa trovare nudo mentre fa le web chat”, dice l’ex gieffino (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

YURI RAMBALDI TRA MICAELA E FEDERICA

Yuri Rambaldi ha tradito Micaela Mineo, attuale fidanzata e che lo ha seguito in studio durante le puntate dell‘Isola dei Famosi 2019 con l’ex fidanzata Federica Pacela? L’ex naufrago, al centro delle voci di gossip, racconta la sua verità ai microfoni di Pomeriggio 5 e risponde alle accuse di Roger Garth, opinionista di Barbara D’Urso che ha svelato i retroscena della vita privata di Yuri. Tornato da diverse settimane in Italia, dopo aver ripreso contatto con la realtà, Yuri è finalmente pronto a rispondere a tutte le accuse nel salotto di Barbara D’Urso che ha deciso di capire quanto ci sia di vero nei pettegolezzi che riguardano l’ex naufrago. Nelle scorse puntate di Pomeriggio 5, a raccontare la propria versione dei fatti è stata proprio Federica Pacela che ha raccontato a Barbara D’Urso di aver ricevuto da Yuri anche un anello di fidanzamento prima che lui partisse per l’Honduras.

YURI RAMBALDI RACCONTA LA VERITA’ A POMERIGGIO 5

“Yuri Rambaldi accusato di essere un traditore seriale vivrà un bel pomeriggio”, spiega Barbara D’Urso nel presentare gli ospiti della puntata odierna di Pomeriggio 5. Yuri, così, risponderà non solo alle accuse di Roger Garth, ma anche alle dichiarazioni dell’ex fidanzata Federica Pacela che, in una scorsa puntata della trasmissione di canale 5, aveva dichiarato: “Io e Yuri effettivamente siamo stati insieme dal 2016 al 2017 per un breve periodo di tira e molla.Poi me lo ritrovo in un programma che abbiamo fatto insieme. Verso settembre-ottobre ci siamo riavvicinati e gli ho voluto dare un’altra occasione e poi mentre era a Saranno Isolani ho scoperto che mi aveva tradita con un’altra ragazza. Quando è uscito da Saranno Isolani l’ho lasciato e lui me l’ha lanciato dicendomi ‘perdonami’ e io ho detto no”, ha detto Federica. Come risponderà Yuri?



