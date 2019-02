ABDELKADER MOHAMED GHEZZAL/ Si forma il tridente con Maddaloni e Casparoni (Isola dei famosi 2019)

L’Isola dei Famosi 2019 ha appena regalato ad Abdelkader Mohamed Ghezzal un nuovo alleato. Si tratta di Kaspar Capparoni, con cui ha legato prima della partenza ufficiale del reality. Marco Maddaloni ha già espresso la propria soddisfazione sulla presenza dell’attore e così anche Ghezzal, visto che i tre formano un gruppetto a sé stante da tenere sotto controllo. L’ex atleta infatti è una mina vagante e anche se meno esplosivo di Maddaloni ha già messo i puntini sulle i su chi potrebbe incontrare i suoi favori e chi invece rischia la condanna. Ghezzal vuole solo che non ci siano sprechi, che si lavori tutto il tempo e che non si pensi alla fatica. Purtroppo questo tipo di ragionamento non gli permetterà di andare lontano, anche se sarà Maddaloni, l’unico dei due a esporsi di più, a subire eventuali conseguenze. Senza considerare che la fatica inizierà a farsi sentire con maggior forza nei prossimi giorni, quando il fisico manderà altri segnali di stanchezza a causa del poco cibo a disposizione.

ABDELKADER MOHAMED GHEZZAL: LE POSSIBILITÀ DI VINCERE

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe incoronare Abdelkader Mohamed Ghezzal come nuovo vincitore? Ci sono forti possibilità che possa accadere, ma solo se riuscirà a oscurare i due super favoriti di quest’edizione, ovvero Marina La Rosa e Paolo Brosio. I due riscuotono un forte successo sui social, anche se per motivi diversi, e si trovano in testa alla classifica dei possibili vincitori realizzata dai bookmakers. Ghezzal infatti si trova a pari merito con Marco Maddaloni e con una quota di 6.00 per Snai, mentre addirittura in vantaggio rispetto al judoka di un punto secondo Eurobet. Rientra quindi di diritto nella rosa dei tre che si potrebbero contendere la vittoria finale, anche se è ancora troppo presto per parlare. Il Naufrago infatti dovrà trovare un modo per creare un legame non solo con gli altri concorrenti, ma soprattutto con il pubblico italiano. Un’impresa comunque difficile, soprattutto se deciderà di seguire ancora le orme di Maddaloni. Non è chiaro se l’ex campione potrà incontrare il favore dei telespettatori ed essere suo alleato potrebbe rivelarsi un problema da non sottovalutare.

