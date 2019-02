Al Bano Carrisi/ “Per Ylenia sono andato contro Dio. Romina? Vorrei ci fosse armonia con Loredana Lecciso”

«La famiglia è sacra» per Al Bano Carrisi. Per questo ha imparato a dividersi tra l’ex moglie Romina Power e l’ex compagna Loredana Lecciso. Lo ha raccontato a La Verità: «Romina non vuole intromissioni nella sua vita artistica e anche Loredana la pensa allo stesso modo – dice nell’intervista – Quindi mi divido nel rispetto delle esigenze dell’una e dell’altra». Tra l’altro la prima vive a Los Angeles con Romina Jr, l’altra a Lecce. E il cantante pugliese ci scherza su: «Tra due caratteri forti è meglio mettere qualche chilometro». Per i fan è difficile immaginare solo un rapporto professionale tra Al Bano e Romina Power, ma il leone di Cellino San Marco ribadisce la sua trasparenza: «La riunione artistica con Romina non l’abbiamo voluta né io né lei, ma un impresario russo. Ero sicuro che non sarebbe venuta. Invece accettò, non so grazie a quale argomento». In molti ritengono che la causa della separazione da Romina sia la scomparsa di Ylenia, ma Al Bano precisa: «Già prima c’era qualche difficoltà. Era inquieta, anche lei non capiva bene perché. La scomparsa di Ylenia ci aveva un po’ riavvicinato. Alla fine ha deciso così».

AL BANO, DA YLENIA A ROMINA POWER E LOREDANA LECCISO

Non è stato facile per Al Bano Carrisi affrontare la separazione da Romina Power: «Mi spiace che non abbia accettato la vita che mi sono fatto dopo. Come fa a non rendersi conto che tutto è derivato dalla sua scelta di cambiar vita!». Ora vorrebbe che ci fosse armonia con l’altra famiglia che si è costruito, quella con Loredana Lecciso. «Io vorrei ci fosse armonia. Ma rispetto e vado avanti senza paure, sempre con il mio motto», ha dichiarato nell’intervista rilasciata a La Verità, nella quale ha parlato anche della scomparsa della figlia Ylenia. «È una tragedia che non risolvi mai del tutto. Io la vivo cristianamente. Se uno è cristiano sa che anche a Dio hanno ammazzato un figlio. Gliel’hanno messo in croce». Così ha capito che poteva succedere a lui di perdere una figlia. «In realtà, è stata la prima volta che sono andato contro Dio». Al Bano non riusciva a capire: «Nel 1994 ci fu la tragedia di Ylenia. Poi Romina se ne andò. Non riuscivo a dormire, avevo le bambine piccole». E contestò Dio: «Ero pieno di rabbia. Protestavo contro il cielo. Ma dentro di me sentivo che stavo sbagliando». E infatti la fede per lui è una «coperta d’inverno, la mia acqua nel deserto. È una certezza cresciuta negli anni».

