Alba Parietti/ Video, sorprende tutti per la linea soft (Isola dei Famosi 2019)

Alba Parietti stupisce all’Isola dei Famosi 2019: fin dalla prima puntata la nota vip ed opinionista ha preferito adottare una linea più soft per i suoi interventi. Ha persino lasciato che la collega Alda D’Eusanio le rubasse il ruolo di opinionista impietosa, preferendo non esporsi con parole altrettanto dure nei confronti di alcuni Naufraghi. Nemmeno di fronte all’attacco a John Vitale, bersagliato dal cast al femminile per via dei post su Barbara d’Urso. Alba ha ricordato come le frasi del Galeotto siano da inquadrare in un “maschilismo imperante” che deve essere ancora estirpato dalla mentalità collettiva. Subito dopo lo ha ridicolizzato perché Vitale non ha pensato a cancellare le tracce, dimostrando di essere anche poco furbo visto che ormai si conoscono le dinamiche dei reality e di come i social diventino un’arma a doppio taglio di un certo peso. “Devi cambiare modo di ragionare”, ha concluso poi la Parietti senza mezzi termini. Non si è unita alla serie di “imbecille” pronunciati invece dalla D’Eusanio, ma l’opinionista si è trattenuta fin troppo se si pensa alla posizione dura assunta persino dalla conduttrice.

Alba Parietti, Isola dei Famosi 2019: Mariana La Rosa è la sua preferita

L’Isola dei Famosi 2019 è iniziata da poco, ma Alba Parietti ha già la sua preferita. In cima alla lista Marina La Rosa, che vede in realtà come interessante e del tutto non sincera. Ai suoi occhi cerca di nascondere il più possibile l’animo diabolico ed anche se l’ha contestata spesso in diretta, la Parietti la loda proprio perché non vuole “piacere ad ogni costo”. Anzi la affascina, svela al settimanale Chi, anche perché la Naufraga è chiaramente astuta. La inquieta invece Demetra Hampton, perchè vive ancora nel mito di Valentina che è ormai cessato da un pezzo. Fra i Naufraghi uomini salva invece Abdelkader Ghezzal e Marco Maddaloni, perché amano scherzare, mentre al contrario della collega prevede che Riccardo Fogli emergerà presto rispetto a tanti altri e che diventerà addirittura leader. Punto interrogativo infine su Aaron Nielsen, che vede come tranquillo e forse persino enigmatico, tanto che non la convince. C’è qualcosa da scoprire?

“Dormo in freezer da allora”, svela Alba Parietti sui social per giustificare la sua immutata bellezza comprovata dall’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2019. Passano gli anni, ma l’Alba nazionale rimane sempre brillante e piena di fascino, giovanile e immortale. Una Cher meno ritoccata forse, ma dallo stesso impatto. Lo scrive la stessa opinionista dell’Isola dei Famosi 2019 su Instagram, rievocando una frase del passato di Beppe Grillo che in una sua trasmissione ha affermato come solo la Parietti sia riuscita a fermare il tempo. Peccato che i commenti non siano stati sempre positivi per l’opinionista, soprattutto per gli ascolti colpiti dalla partita su Rai 2. “Un evento eccezionale”, risponde a tono la Parietti all’hater di turno, ricordando anche come il confronto con la fiction Che Dio Ci Aiuti 5 era già stato previsto. “Se darmi della rifatta ti fa sentire meno triste e disperata, insultate pure”, dice invece ad una commentatrice senza freni che ha preferito insultarla per i tanti ritocchini che intravede sul suo volto. Alba ne ha per tutti ed i commenti diventano un suo campo di battaglia in cui a fare da padrone, ancora una volta, è l’estrema intelligenza dell’opinionista. Clicca qui per guardare la foto di Alba Parietti e leggere i commenti.

