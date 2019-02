Alda D’Eusanio/ Video, i nomignoli già spopolano sul web (Isola dei Famosi 2019)

Alda D’Eusanio supera se stessa: l’Isola dei Famosi 2019 la vede in una posizione critica, soprattutto per quanto riguarda alcuni discorsi e nomignoli collegati ai Naufraghi. L’opinionista ha ribattezzato in modo ironico Grecia Colmenares con il nome di “Felicidad”, con tanto di microapplauso, per via dell’atteggiamento fin troppo solare della nota attrice. E sembra che sia piaciuto molto anche ad Alba Parietti, visto che subito dopo ha ripetuto il nomignolo durante il suo intervento. Tuttavia non è stata questa la parola a sollevare diversi fischi sui social, quanto quel “bellezza sfiorita” affibbiato a Demetra Hampton per sottolineare la sua età. Anche se l’ex modella mostra un fisico ancora invidiabile ed un viso bellissimo, l’opinionista ha preferito calcare la mano sulla sua età per giustificare il suo malessere e soprattutto parlare in modo molto indiretto degli attriti che l’attrice ha avuto con Taylor Mega, la cui colpa per la D’Eusanio, a questo punto, sarebbe la freschezza della sua giovane età.

Clicca qui per il video del suo unico amore

Alda D’Eusanio, Isola dei famosi 2019: un patto silenzioso con Alba Parietti

Alda D’Eusanio non si distanzia molto dall’altra opinionista dell’Isola dei Famosi 2019, né come carattere né in quanto a Naufraghi preferiti. Alda e Alba Parietti hanno un carattere molto simile, tanto che stupisce a volte vedere che è la prima ad usare parole dure durante i suoi interventi, persino molto di più di quanto l’Alba nazionale stia facendo per ora. Si completano, dice Alessia Marcuzzi senza troppi giri di parole, e forse ha proprio ragione: Alda e Alba infatti preferiscono uno dei concorrenti attuali, ovvero la super favorita Marina La Rosa. La D’Eusanio in particolare apprezza il suo arattere sincero, l’estremo equilibrio di fronte alle tante avversità. E con grande sorpresa visti i recenti sfottò, scopriamo che persino Grecia Colmenares rientra fra le sue preferenze e proprio per quell’estremo entusiasmo che la rende unica. Purtroppo per l’opinionista invece Taylor Mega è stata eliminata al primo colpo, anche se ai suoi occhi avrebbe potuto vivere un percorso più lungo e sicuramente più proficuo rispetto a Demetra Hampton.

Un’Isola tutta al femminile

L’Isola dei Famosi 2019 è tutta al femminile e non solo perché Alda D’Eusanio in trigono con Alessia Marcuzzi e Alba Parietti forma un cast total pink di sicuro impatto. L’opinionista ha le idee ben chiare su chi secondo lei non riuscirà a superare le due settimane di reality: Riccardo Fogli. Al settimanale Chi, la D’Eusanio svela infatti di non comprendere ancora perché abbia scelto di diventare un Naufrago, visto che il suo corpo grida più il desiderio di fare il nonno che il concorrente di reality. Kaspar Capparoni poi sarebbe alla ricerca di quel primo piano che gli è già stato rubato da Marina La Rosa, che secondo Alda teme fin troppo proprio perché non è così protagonista come vorrebbe. Non la convince inoltre Paolo Brosio, che nonostante abbia evitato a tutti i costi i possibili scontri, non vede realmente come un buono. “La vera gattamorta”, lo definisce nell’intervista aggiungendo anche che forse il giornalista non è consapevole della propria natura.

L’unico amore della sua vita





© RIPRODUZIONE RISERVATA