Alessia Marcuzzi/ Video, attesa per l’outfit: come cambia il look stasera? (Isola dei famosi 2019)

Alessia Marcuzzi ha decido di cambiare del tutto look nell’ultima puntata dell‘Isola dei Famosi 2019. La conduttrice ha preferito comunque continuare a mostrare le gambe grazie ad un completo di Donatella Versace nero ed in jeans. vestitino con camicia e pantaloncino, uniti da una cintura larga con dettagli oro. Interessanti le scarpe, stivali a gamba alta con taschino laterale e cintiruno nella parte superiore che richiama gli accessori. Non si tratta della prima volta che la Marcuzzi sceglie Versace per il suo look isolano, visto che la stilista ha curato i suoi outfit anche tre anni fa, nell’edizione 2016 del reality. I capelli di Alessia invece seguono la piega già usata in precedenza, scalati e perfettamente lisci, con una nuance bionda più accesa verso l’area finale. Inevitabile il pieno di like sui social: i complimenti dei fan sono tutti diretti alle gambe delle conduttrice, valorizzate in modo giusto nonostante sia visibile solo un’area ristretta. L’effetto è assicurato: la “cavallona” Marcuzzi mostra la sua sinuosità anche senza mettere del tutto a nudo le sue gambe invidiabili. Clicca qui per vedere la foto di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi, Isola dei famosi 2019: il caso John Vitale

Sapevamo già che durante la puntata dell’Isola dei Famosi 2019, Alessia Marcuzzi avrebbe scelto di parlare con John Vitale in merito allo scandalo scoppiato in settimana. Nella puntata di giovedì, la conduttrice ha preferito però superare se stessa ed ha preso chiare posizioni contro il finalista di Saranno Isolani, per via di quei post shock che poco tempo fa ha riservato a Barbara d’Urso. La Marcuzzi non ha gradito i toni e gli insulti che Vitale ha riservato la collega e non ha accettato nessun tipo di scuse da parte sua, soprattutto perché il Galeotto ha cercato di non assumersi del tutto la responsabilità delle proprie azioni. In questo caso non sono stati presi dei provvedimenti disciplinari, anche se per diversi giorni si è pensato ad un’espulsione. La Marcuzzi invece ha aperto il televoto sottolineando che se fosse dipeso tutto solo da lei, di certo Vitale avrebbe dovuto lasciare subito il reality. E con queste parole dure come un macigno, ha invitato il pubblico a fare la sua scelta.

Alessia Marcuzzi è riuscita a destreggiarsi al meglio all’Isola dei Famosi 2019, nonostante la puntata di giovedì scorso abbia offerto diversi punti critici. Non si parla infatti solo dello scandalo John Vitale, ma anche di quanto accaduto al Divino Otelma durante la prova ricompensa. Per la prima volta, la conduttrice non ha ceduto al panico e si è mostrata più distaccata di fronte all’incidente della Polena, anche se non è riuscita ad evitare una chiara espressione di shock nel vedere al rallentatore le prodezze di Francesca Cipriani. Ha scelto inoltre di non esporsi in modo duro nei confronti di Alda D’Eusanio e delle parole crude riservate al compagno di Demetra Hampton, che ha accusato di non comprendere l’animo della concorrente in quanto uomo. Anche se la Marcuzzi ha deciso di mantenere le distanze di fronte all’analisi della sua opinionista, a Mattino 5 sono giunte delle critiche particolari e indirette da parte di Vladimir Luxuria, che nello specifico non ha gradito vedere tutto lo staff ed il pubblico ridere a crepapelle di fronte all’incidente del Divino.

