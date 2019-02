Alex Belli e Delia Duran/ Video choc della donna contro l’ex marito: vittima di violenza? (Domenica Live)

Sarà quella formata da Alex Belli e Delia Duran la “coppia famosa” annunciata da Barbara d’Urso per la nuova puntata di oggi di Domenica Live e protagonista di uno spazio molto delicato. Secondo le anticipazioni, infatti, la nuova fiamma del popolare attore spesso al centro del gossip, è pronta a fare una denuncia e porterà in studio in esclusiva delle immagini che non riguarderanno solo lei. Di recente la nuova fidanzata di Alex Belli aveva colto l’occasione per attaccare pesantemente l’ex dell’attore, Mila Suarez. Proprio nel salotto di Domenica Live, la Duran aveva raccontato nelle passate settimane: “Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez”. La nuova fiamma del celebre volto di CentoVetrine si era così difesa dalle pesanti accuse lanciate nel medesimo programma dalla Suarez ed aveva colto l’occasione per attaccarla duramente a sua volta, al punto da asserire: “Mila è una ragazza un po’ bipolare, faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici, è per il suo comportamento che è finita la loro storia”. La presenza della coppia, caratterizzata da nuovo materiale inedito pronto ad essere svelato in diretta tv, ha ancora a che fare con Mila Suarez?

ALEX BELLI E DELIA DURAN: LA DENUNCIA DI LEI CONTRO L’EX MARITO

Qualcosa Delia Duran, nuova fidanzata di Alex Belli, l’aveva anticipata già nella sua precedente ospitata da Barbara d’Urso quando la padrona di casa di Domenica Live le aveva ricordato che la Suarez aveva parlato anche di condanna a carico di Delia, che la stessa non ha di fatto smentito. La Duran, però, in quell’occasione aveva sottolineato che la questione era già stata affidata ai suoi legali e che non avrebbe voluto né potuto parlarne ancora pubblicamente. Nonostante questo, lei aveva deciso di prender parte alla trasmissione di Canale 5 per “dire a tutte le donne di non avere paura e di denunciare le violenze”. Un discorso che alla stessa conduttrice era sembrato poco chiaro ma che Delia aveva in parte spiegato asserendo che avrebbe parlato di quanto accaduto con l’ex marito solo in una successiva puntata di Domenica Live. Quella puntata, a quanto pare, è giunta ed oggi, insieme ad Alex Belli, è pronta a fare la sua denuncia pubblica contro l’ex marito. Secondo le anticipazioni, la Duran ha pubblicato un video choc contro l’ex marito e che con ogni probabilità sarà trasmesso in puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA