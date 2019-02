ALVIN/ Critiche da superare dopo la spinta di Francesca Cipriani al Divino Otelma (Isola dei famosi 2019)

Dura vita per Alvin all’Isola dei Famosi 2019, soprattutto perché il gruppo di concorrenti tende per ora ad aumentare invece che diminuire. Durante l’ultima diretta, l’inviato di Alessia Marcuzzi ha fatto davvero fatica a farsi ascoltare dai Naufraghi, anche se in un momento delicato come quello delle sfide. Alvin si è visto infatti messo in secondo piano, mentre l’atmosfera diventava sempre più calda, forse a causa del cibo in palio che ha riacceso animo e stomaco dei presenti. Anche per questo non ha esitato a rimettere tutti in riga, alzando di qualche tonalità la voce per rimettere tutti a posto. Il risultato però è stato di un forte nervovismo che l’inviato non è riuscito a scrollarsi di dosso fino alla fine della diretta.

ALVIN E LA SPINTA DELLA CIPRIANI A OTELMA

Alvin ha fatto di tutto per proteggere Francesca Cipriani dallo scandalo, ma il replay dell’Isola dei Famosi 2019 ha svelato la verità. L’inviato infatti ha cercato di minimizzare sulla spinta che la showgirl ha regalato alla collega Polena, il Divino Otelma, che è finito in ospedale per medicarsi la ferita alla testa. Alessia Marcuzzi ha dovuto alla fine avvisarlo di quanto accaduto, sfatando il mito appena lanciato da Alvin sul fatto che il Divino fosse semplicemente scivolato a causa della tensione della fionda. Difficile che non abbia davvero visto le prodezze della Cipriani dalla sua postazione, vista l’ampia visuale. Dobbiamo quindi pensare che l’inviato abbia cercato di non creare scalpore prima di aver capito le condizioni di salute del Divino, acciaccato pochi minuti dopo il suo arrivo in Honduras.

LE CRITICHE AD ALVIN

I fan sono tutti dalla parte di Alvin, solidali con l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019 per via di quanto accaduto nell’ultima diretta. Molti ammiratori infatti gli hanno suggerito di usare più polso con i concorrenti, che dimostrano di non tenerlo in considerazione nelle fasi di gioco. Altri però ne approfittano sui social per puntare il dito contro la spalla di Alessia Marcuzzi, a causa del suo carattere da “maestrino”. Fra i commenti spicca infatti qualcuno che lo taccia di essere un “bacchettone” e di sbagliare nel non incoraggiare i Naufraghi, come invece dovrebbe fare in qualità di coach. In realtà Alvin ha ben poco tempo durante la diretta per poter fare il sostenitore del gruppo, visto che le tempistiche dovute alla trasmissione gli impediscono di uscire troppo dai ranghi. E di fronte a un cast così indisciplinato, possiamo dire con certezza che ce la sta mettendo davvero tutta per non perdere le staffe e lasciarsi andare a un ruggito da leone. “Il Divino sta bene”, dice intanto Alvin con una Stories di Instagram, “è stato super forte, sempre presente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA