AMANDA SANDRELLI, FIGLIA DI STEFANIA/ “Mia madre ha una dote fenomenale: l’intuito” (Domenica In)

Amanda Sandrelli, la figlia di Stefania Sandrelli, torna in tv ospite del salotto di “Domenica In” di Mara Venier. L’attrice sarà tra le protagoniste delle puntata di domenica 3 febbraio in compagnia proprio della mamma per raccontarsi in una duplice intervista che si preannuncia imperdibile. Un rapporto speciale quello tra mamma e figlia che sono l’una la spalla dell’altra nei momenti di gioia e difficoltà. “Mia figlia è la mia prima confidente. Le chiedo consigli su tutto. Quando la chiamo al telefono, premetto: anche stavolta ti tocca” ha raccontato Stefania Sandrelli a Il Messaggero. Dalla sua però Amanda ha precisato: “Io invece i consigli non glieli chiedo. Mia madre non è una di grandi ragionamenti. Se comincia a fare i discorsi, si perde. In compenso, ha una dote fenomenale: l’intuito”.

Amanda Sandrelli, figlia di Stefania: i figli e Blas Roca Rey

Non solo attrice, Amanda Sandrelli è anche mamma di due bellissimi figli Rocco e Francisco nati dall’amore con Bla Roca Rey. Un amore importante con la A maiuscola, ma naufragato dopo vent’anni: “con il mio ex marito condividevamo tutto, famiglia e lavoro. Quando è finita abbiamo cercato di salvaguardare la serenità dei nostri due figli, Rocco e Francisco, adesso abbiamo rapporti civili”. Dopo la fine della storia d’amore con Bla Roca Rey, Amanda ha trovato conforto nel lavoro come ha raccontato a IoDonna: “Il teatro è stato fondamentale. La separazione dal mio ex marito è avvenuta tre anni e mezzo fa, mi sentivo a pezzi, come quando arriva un fulmine in una giornata di sole.” Non solo, visto che nella vita dell’attrice è arrivato anche un nuovo compagno: “ho trovato la forza di rialzarmi e oggi mi sento più serena: lui è un imprenditore, ci frequentiamo da due anni, mi ha aiutato a superare quella rabbia che rischiava di distruggermi”.

Amanda Sandrelli: “Ho amato molto i miei genitori”

Dopo la tempesta è arrivato il sole nella vita di Amanda Sandrelli. Un nuovo amore, un nuovo compagno che l’attrice ha descritto così dalla pagine di IoDonna: “È una persona positiva, stargli accanto mi rende serena, mi dà gioia. Non ce l’avrei fatta senza di lui, vive a Milano, abbiamo scelto di vederci fra un viaggio e l’altro, in giro per l’Italia, ora va bene così, magari più in là faremo dei progetti più concreti”. L’attrice è rimasta colpita dal fatto che abbia saputo starle vicino nei momenti più bui e abbia compreso il dolore per la fine del suo matrimonio. Infine Amanda ha parlato del rapporto con i genitori Stefania Sandrelli e Gino Paoli: “Li ho amati molto. Mia madre è sempre stata molto calda con me, mi abbraccia spesso, mi fa sentire il suo amore anche fisicamente, in certi periodi è stata poco presente perché impegnata nel lavoro, ma quando tornava sapeva farsi perdonare. Con mio padre ho vissuto dagli 8 ai 13 anni, a Milano, ed ho un ricordo bellissimo. Sembra indifferente, poco affettuoso, ma quando meno te lo aspetti arriva una telefonata. Capisce quando i figli han bisogno di lui”.



