Amici 18 / Anticipazioni: scoppia la polemica dopo lo speciale! “Colpa” dell’ingresso di Umberto

La settimana di Amici 18 si è conclusa con non poche sorprese. Marco Alimenti ha ufficialmente lasciato la scuola lasciando il posto a Federico, così come Samuel – ballerino di latino entrato la scorsa settimana – ha lasciato già il banco al nuovo arrivato Umberto. Ma è proprio l’ingresso di quest’ultimo ad aver scatenato molte critiche. L’ingresso di un professionista come Umberto Gaudino, campione nel suo genere ed ex insegnante nel programma Ballando con le Stelle, nella scuola di Amici 18 ha sollevato molte perplessità nel pubblico a Casa. Basta, infatti,leggere sui social ufficiali del talent per scoprire il malcontento dei telespettatori. Tra i commenti si legge: “Fate ballare un ballerino professionista con un allievo che ha ancora tanto da imparare… senza parole”

AMICI 18, È POLEMICHE PER L’INGRESSO DI UMBERTO GAUDINO

Il pubblico di Amici 18 è davvero furioso dopo quanto visto nel corso dello speciale andato in onda ieri. Tantissime le accuse al programma e alle scelte dei professori: “Far sfidare un professionista di Ballando con le stelle con un ragazzo che deve ancora studiare… vincere facile, che schifo!” scrive una telespettatrice; e ancora si legge “Fate sempre peggio ad Amici! Fate partecipare chi ha già una carriera fuori ed è un professionista invece di dare modo a ragazzi qualunque di imparare. E anche stavolta è andata così. Che vergogna!” Insomma, il percorso di Umberto ad Amici non parte nel migliore dei modi. D’altronde non è la prima volta che il talent dà la possibilità a chi è stato già famoso o comunque noto al pubblico di tentare anche questa strada. Vedremo come proseguirà la vicenda.

