Ascolti TV sabato 2 febbraio 2019/ Nuovo boom per C’è posta per te, Amadeus con Ora o mai più recupera terreno

Nuovo incredibile boom per gli ascolti di C’è posta per te, andato in onda ieri sera con la sua quarta puntata. Maria De Filippi, ancora una volta ha fatto una scorpacciata non indifferente, portandosi a casa la vittoria a mani basse. Sulla rete ammiraglia di Casa Rai invece, sono proseguite le dinamiche canore di Amadeus con Ora o mai più. Nonostante la proposta sia allettante per merito di un ottimo cast di giudici, il programma al sabato sera non decolla ma comunque, cresce in ascolti. Ecco tutti i dati auditel di ieri, sabato 2 febbraio 2019. Nella prima serata di ieri, su Rai1 la terza puntata di Ora o Mai Più – dalle 21.25 alle 0.43 – ha conquistato 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5, la quarta puntata di C’è Posta per Te – dalle 21.23 alle 0.44 – ha vinta la serata con 5.735.000 spettatori pari al 29.1% di share. Proseguendo con le proposte Rai, sulla seconda rete, NCIS Los Angeles ha interessato 1.298.000 spettatori pari al 5.4% di share mentre Swat ha raccattato 1.222.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Rai3 il film dal titolo Eddie the Eagle – Il coraggio della follia ha totalizzato 1.307.000 spettatori pari ad una share del 5.9%.

Ascolti TV sabato 2 febbraio 2019: nuovo boom per C’è posta

Spostandoci su Mediaset, dopo gli ascolti bomba di C’è posta per te, su Italia 1 il film I Pinguini di Madagascar ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 invece, Più Forte Ragazzi! Ha totalizzato un a.m. di 634.000 spettatori con il 2.8% di share. Per quanto riguarda gli ascolti TV delle reti minori, su La7 la serie Little Murders ha registrato 480.000 spettatori con una share del 2.5%. Su Tv8 La Tata dei Desideri ha raccolto 536.000 spettatori con il 2.3%. in ultimo su Nove, Dio Perdona… Io No! ha ottenuto 273.000 spettatori con l’1.2%. Nonostante Ora o mai più abbia nuovamente perso la gara degli ascolti contro C’è posta per te, ha avuto una impennata positiva. Ed infatti la scorsa settimana, aveva totalizzato 3.019.000 spettatori e 15.8% di share. In salita anche il people show condotto da Maria De Filippi che durante lo scorso appuntamento aveva concluso con: 5.457.000 spettatori e 28.6% di share.

