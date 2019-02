Barbara d’Urso contro Alvin/ “Insulti John Vitale? Grave anche se rivolti a un uomo ma non è la stessa cosa!”

Barbara d’Urso contro Alvin ma non solo. La conduttrice ha rimandato ad oggi il suo commento sulla vicenda legata agli insulti di John Vitale e rivolti alla stessa conduttrice e lo ha fatto nel corso della trasmissione Domenica Live, replicando non solo al possibile nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi ma anche ad Alvin, inviato del reality di Canale 5. La conduttrice ha ribadito di essere ormai ben corazzata ad affrontare una situazione del genere, anticipando: “Questa persona se la vedrà faccia a faccia con me probabilmente in tribunale”. Poi ha voluto rimarcare il vero problema: “ci sono migliaia di donna che subiscono tutto questo”. Per Barbara d’Urso si tratta di un argomento estremamente delicato, quello della violenza sulle donne, per il quale da tempo si batte. “Non si tratta di Barbara d’Urso ma delle donne!”, ha ancora aggiunto la padrona di casa della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset, rimasta particolarmente colpita da chi ha tentato di difenderlo dicendo che era un suo diritto esprimere la sua opinione contro di lei. “La violenza verbale non è contro Barbara d’Urso ma contro tutte le donne”, ha ancora proseguito la conduttrice napoletana, ricordando come molte ragazzine si siano tolte la vita per questo tipo di violenza anche verbale. “Non si scrivono queste cose contro una donna!”, ha ancora aggiunto stizzita.

BARBARA D’URSO CONTRO ALVIN: “CI SONO RIMASTA MALE”

Pur conscia che le sue parole sarebbero state presto riprese da tutti i media, Barbara d’Urso si è poi rivolta anche contro Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi e che in puntata aveva espresso la sua opinione sostenendo che un atteggiamento simile non si deve mai assumere non solo contro le donne ma anche contro gli uomini. “Io non sono contro Alvin ma sono rimasta male perchè, caro Alvin, certo, anche se le avesse scritte contro un uomo sarebbe stato molto grave ma non è la stessa cosa! Non è la stessa cosa! Le donne non si toccano, non si insultano. Punto”. Ed ancora, “Chi insulta una donna, anche se si chiama Barbara d’Urso, insulta tutte le donne!”. La conduttrice di Domenica Live ha poi voluto specificare di non aver mai visto John Vitale prima della sua presenza in studio a Pomeriggio 5: “Se pensi questo di me e se sei veramente un uomo, non vieni nel mio studio a baciarmi e a leccarmi il fondoschiena, né a me né a nessun altro!”, ha chiosato la d’Urso rivolgendosi al concorrente di Saranno Isolani.

