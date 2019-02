Barbara d’Urso: “Perché Domenica Live non andrà in onda”/ 10 febbraio sarà Rewind: “Ma non per i competitor”

Domenica Live andrà in onda in diretta il 10 febbraio o ci sarà la versione Rewind? La risposa arriva direttamente dalla conduttrice Barbara d’Urso, che ha voluto fare chiarezza su una vicenda che nelle ultime ore ha fatto molto discutere. Dopo la ricollocazione del programma in corrispondenza della fine di Domenica In, si pensava che ci sarebbe stata una nuova sfida con Mara Venier per domenica 10 febbraio, quando su Raiuno si commenterà la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Ma chi si aspettava un duello a distanza tra Domenica Live e Domenica In rimarrà deluso, perché nella puntata di oggi Barbara d’Urso ha annunciato che la settimana prossima andrà in onda Domenica Rewind perché sarà impegnata con le prove di “Live-Non è la d’Urso”, il nuovo programma che dal 20 febbraio sarà in prima serata su Canale 5. La conduttrice di Domenica Live ha dunque voluto rispondere a chi ha insinuato che il suo sia un gesto di “resa” nei confronti della rivale.

BARBARA D’URSO: “DOMENICA LIVE NON ANDRÀ IN ONDA”

Domenica Live si ferma per un turno, e non per la puntata speciale dedicata da Domenica In al Festival di Sanremo. Questa è almeno la versione ufficiale fornita da Barbara d’Urso in diretta nella puntata di oggi. «Non andremo in onda ma non per i competitor. Mi consegnano il nuovo studio e quindi dovremo fare le prove per il nuovo show». Ma questa versione non ha fermato i commenti di chi trova singolare la coincidenza. Di fatto al posto di Domenica Live andrà in onda una versione “vintage”, un best of delle migliori interviste del contenitore domenicale di Canale 5. “Carmelita”, terminata la terza stagione della Dottoressa Giò, dovrà quindi cominciare le prove per “Live – Non è la d’Urso”, il nuovo programma serale che lancerà di nuovo in prima serata la conduttrice di Canale 5. Il titolo parafrasa un po’ Gianni Boncompagni e Massimo Giletti, ma le dinamiche saranno completamente differenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA