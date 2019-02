Beatrice non vede il figlio Aldo da 2 anni, C’è Posta per te / Video, “colpa” della moglie Stefania: è lite!

Questa nuova puntata di C’è Posta per te si conclude con la storia di una famiglia divisa. A chiedere l’aiuto di Maria De Filippi sono Isabella e Beatrice, madre e figlia che vorrebbero riallacciare i rapporti con Aldo, fratello di una e figlio dell’altra. A scrivere alla De Filippi è Isabella, sorella di Aldo: “Non ne posso più di vedere mia madre e mio padre che soffrono perché mio fratello Aldo non vuole vederli” ha ammesso la donna. Sono due anni che Aldo non vuole vedere la madre e la sorella e, spiega Isabella, tutto a causa di “400 euro”. La rottura sarebbe stata scatenata dal pagamento di alcune tasse da parte della madre con parte di un risarcimento danni ricevuto dal figlio Aldo. Nascono per questo delle discussioni con la compagna di Aldo, Stefania, durante le quali volano parole molto forti. Da lì, Aldo decide di allontanarsi dalla famiglia.

Prima la lite poi il (quasi) lieto fine!

Da quel momento sono trascorsi 2 anni senza mai vedersi ed è per questo che Isabella e Beatrice chiedono aiuto a C’è posta per te e Maria De Filippi. L’incontro ha inizio con Isabella che chiede scusa ad Aldo per poi lasciare spazio a Beatrice. Aldo è però furioso e dichiara che le motivazioni di questa rottura non risalgono a 2 anni prima ma a molto di più. “La nostra relazione è iniziata 8 anni fa ma loro non hanno mai accettato questa relazione. Mia moglie è pugliese ma di qualunque nazionalità fosse stata io me ne sarei andato comunque. Mia madre non ha mai accettato questa lontananza. I nostri litigi non iniziano 2 anni fa ma 8 anni fa.” In studio è tutto un rinfacciarsi di colpe, Maria cerca di far ragionare Aldo e Stefania ma quest’ultima è infuriata con la suocera. “Pensa, sei a 1200 km di distanza e sei comunque riuscita a rovinarci la vita!” Aldo conferma: “Mia moglie non è mi stata accettata!” La donna lascia allora lo studio ma, convinto da Maria De Filippi, Aldo decide di aprire da solo la busta e riabbracciare sua madre e sua sorella. (Clicca qui per il video)

