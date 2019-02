BELEN RODRIGUEZ/ Consulente di coppia: “aiutami a far ingelosire mia moglie”. Lei risponde così

Belen Rodriguez abbandona i panni da showgirl sexy per indossare quelli di consulente di coppia. Bellissima e amata sia da donne che da uomini, la showgirl, abituata a leggere e a rispondere ai commenti dei fans, sotto la sua ultima foto, si è ritrovata la richiesta di aiuto di un uomo, in crisi con la moglie. “Vorrei averti per un’ora per far ingelosire mia moglie, che purtroppo la sento lontana da me“, scrive l’uomo. Il commento non è passato inosservato alla showgirl argentina che ha così deciso di dare un consiglio al proprio fan per aiutarlo a salvare la sua storia d’amore. “Riempila di attenzioni“, è stato il consiglio della showgirl a cui l’uomo ha risposto ancora: “Lo faccio da 29 anni, ma certe volte una dà tutto per scontato”. Belen non ha aggiunto altro, preferendo non aggiungere altro per non entrare nelle dinamiche della coppia su un social network.

BELEN RODRIGUEZ: LA RINASCITA NEL 2019

Il 2019 iniziato da poco più di un mese sarà l’anno della rinascita di Belen Rodriguez, almeno dal punto di vista professionale. A 34 anni, la showgirl argentina ha voglia di sperimentare e di tuffarsi in nuove esperienze. La conduzione è ormai diventata il suo obiettivo e, nei prossimi mesi avrà l’occasione per sfoggiare tutte le sue qualità. Con Federica Nargi in dolce attesa, infatti, Mediaset ha deciso di puntare nuovamente su di lei come conduttrice di Colorado. Sul palco della trasmissione di Italia 1 che dovrebbe tornare in onda in primavera, accanto a Paolo Ruffini, ci sarà proprio la showgirl argentina che ha già condotto il programma, con grande successo, nell’edizione 2011/2012. Gli impegni di Belen, però, non finiscono qui perché si dividerà tra Mediaset e a Rai.

BELEN RODRIGUEZ RISPONDE ALLA CHIAMATA DI ANTONELLA CLERICI

Dopo il successo dello scorso anno, dal 15 febbraio, su Raiuno, andrà in onda la nuova edizione di Sanremo Young che sarà condotta ancora da Antonella Clerici. Anche quest’anno, a giudicare i talenti, ci sarà una giuria e tra i membri, secondo le ultime indiscrezioni ci dovrebbe essere proprio Belen Rodriguez, pronta ad abbandonare Mediaset per tuffarsi ne ruolo di giudice. A rivelarlo è il settimanale Oggi che parla di una Belen pigliatutto. Dopo Sanremo Young e Colorado, infatti, prima di tuffarsi nelle vacanze estive, Belen sarà alle prese anche con un altro programma. Dopo la decisione di Simona Ventura di tornare alla Rai, infatti, parte che la nuova conduttrice di Temptation Island Vip, sarà proprio lei.

LA STIMA DI MARIA DE FILIPPI

Maria De Filippi non ha mai nascosto di avere una profonda stima nei confronti di Belen Rodriguez, conduttrice da anni di Tu sì que vales, i talent show prodotto dalla Fascino, la casa di produzione della famosa conduttrice. La Fascino produce anche gi altri programmi di Queen Mary, compreso Temptation Island la cui versione vip che sarà registrata nei prossimi mesi dovrebbe avere come conduttrice proprio la showgirl argentina. La De Filippi avrebbe così deciso di puntare sull’emotività, ma anche sul romanticismo della Rodriguez per un format che, sia nella versione nip che vip, appassiona sempre il pubblico. Belen, attualmente single, sarà pronta per raccontare le storie d’amore delle coppie in gioco?



© RIPRODUZIONE RISERVATA