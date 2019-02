CECILIA CAPRIOTTI/ “Il canna-gate? Volevo precisare una cosa, non ho mai negato” (Domenica Live)

Cecilia Capriotti torna sul canna gate a Domenica Live dopo la querela che Eva Henger ha ricevuto da Francesco Monte: “Volevo precisare una cosa, non ho mai negato. C’è stata omertà generale perché credevamo che fosse una cosa tra Eva e Monte”, precisa la showgirl nel salotto di Barbara D’Urso. “Ad oggi, dopo che abbiamo visto questo servizio in cui Francesco Monte ammette di aver fumato e in cui c’è una querela di Monte per diffamazione, di cosa stiamo parlando? A questo punto la cosa è diversa”. L’ex isolana parla poi dei suoi ricordi honduregni: “Francesco Monte l’abbiamo visto fumare tutti quanti, poi è molto semplice, è anche subdolo dire non so distinguere se fosse una canna o una sigaretta. Io non ho mai fumato canne, non posso neanche farlo, ma ne riconosco l’odore”. Nelle sue parole anche una presa disposizione nel confronti della Henger: “Lui ha ammesso. Si parla di violenza verbale contro le donne […] Eva è stata molto attaccata. Ma l’anno scorso non ho negato […] dissi Eva non è una bugiarda”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

LA VERITÀ NEL SALOTTO DI BARBARA D’URSO?

Cecilia Capriotti torna a Domenica Live: dirà la sua nella battaglia giudiziaria tra Francesco Monte ed Eva Henger? Ha partecipato all’edizione dell’Isola dei Famosi in cui è scoppiato il canna-gate, quindi potrebbe dire la sua. Lo ha anticipato Barbara d’Urso: «Tra pochissimo arriverà una ex naufraga che ha negato finora quello che sostiene Eva Henger e che ha deciso di venire qui per confermarlo». Eva Henger è pronta a portare tutti in tribunale per far valere la sua tesi, forse anche per questo motivo Cecilia Capriotti potrebbe aver deciso di uscire allo scoperto. Non si esclude che sia chiamata a testimoniare. E il suo racconto potrebbe risultare importante per Eva Henger in questa battaglia giudiziaria con Francesco Monte, il quale l’ha querelata anche per le dichiarazioni rilasciate a Domenica Live. La vicenda del canna-gate è stata infatti a lungo discussa durante e dopo quell’edizione del reality…

CECILIA CAPRIOTTI A DOMENICA LIVE SUL CANNA-GATE

I riflettori su Cecilia Capriotti si sono spenti da qualche tempo, anche perché dopo l'Isola dei Famosi la showgirl è tornata alla vita di tutti i giorni. Ma sta per tornare protagonista, visto che sarà ospite di Domenica Live per dire la sua sulla vicenda del canna-gate. «Credo che dirà cose importanti», ha anticipato la conduttrice Barbara d'Urso. Prepariamoci dunque a colpi di scena clamorosi…



