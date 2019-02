Che tempo che fa/ Anticipazioni: Claudio Baglioni da Fazio, anche Emma Marrone tra gli ospiti (3 febbraio)

Si rinnova anche stasera, domenica 3 febbraio 2019, il nuovo appuntamento con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. A partire dalle 20.35 sulla rete ammiraglia di Casa Rai, sarà ospite il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Tra gli altri ospiti dello show, anche la cantautrice salentina Emma Marrone. L’artista, avrà modo di cantare “Mondiale”, l’ultimo singolo pubblicato ed estratto da “Essere Qui – Boom Editon”. Dal prossimo 15 febbraio, proprio Emma ripartirà in giro per l’Italia con i concerti nei maggiori palazzetti dello sport italiani. In ultimo, è previsto un collegamento con Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo 2019 in partenza dal prossimo 5 Febbraio. Confermata – come di consueto – la presenza di Filippa Lagerback che anticiperà gli ospiti, e della comica Luciana Littizzetto, che concluderà la prima parte del programma con un monologo irriverente sugli eventi della settimana appena trascorsa.

Claudio Baglioni ospite a Che tempo che fa

Claudio Baglioni e Fabio Fazio sono anche legati da una profonda stima e una amicizia che dura ormai da molti anni. Il direttore artistico di Sanremo, ad un passo dal debutto della 69esima edizione, sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa. Esattamente come lo scorso anno, il conduttore accoglierà Baglioni per avere delle piccole anticipazioni a caldo in attesa del debutto del Festival il prossimo martedì sera. I due, sono anche accomunati da un passato artistico insieme. Ed infatti, qualcuno di voi (più di qualcuno in realtà), ricorderà bene il programma “Anima mia”, che hanno condotto insieme svariati anni addietro. A questo punto, il popolo del web ritiene decisamente improbabile, vista l’amicizia e l’indole serena di Fazio, che gli domandi del conflitto di interessi su cui si sono infiammati Striscia la notizia, Dagospia e anche altri. Sul tema infatti, c’è anche un’interrogazione parlamentare del M5s ad opera di Gianluigi Paragone. Staremo a vedere come procederà l’intervista: liscia come l’olio oppure arriverà qualche replica/frecciatina? Non ci resta che attendere…

Freccero contro Fazio

Nel frattempo, Che tempo che fa con molta probabilità tornerà sulla terza rete di Casa Rai. Tutto questo – naturalmente – se Fabio Fazio rimarrà ancora in nell’azienda di Viale Mazzini. Secondo ciò che si legge su La Repubblica e riporta Libero Quotidiano, il prossimo 11 febbraio, accadranno delle cose. “Il giorno prima, in Abruzzo, si terranno le elezioni regionali – scrive Libero – E i vertici della nuova Rai “sovranista”, che non vedono l’ora di far sloggiare Fazio dalla rete ammiraglia, avrebbero intenzione di approfittare dell’attualità politica per mettere al posto di Che fuori tempo che fa del lunedì una bella puntata-approfondimento sulla tornata elettorale di Porta a Porta”. In questo ultimo periodo poi, anche Carlo Freccero ha detto la sua contro Fazio, attaccandolo in maniera piuttosto esplicita. Ed infatti, discutendo il flop di “C’è Grillo”, ha parlato di “programmazione sbagliata” perché lo show è terminato alle 23.35, una scelta che stando a quel che afferma è stata “dettata dall’esigenza di far terminare la trasmissione in tempo per non disturbare l’inizio di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1”.

Che tempo che fa: streaming, social e info

Anche questa sera intanto, il nuovo appuntamento con Che tempo che fa, potrà essere visionato in diretta e replica streaming, attraverso il portale ufficiale di RaiPlay e la relativa applicazione scaricabile su smartphone, tablet e phablet di ultima generazione. Inoltre, disponendo di una connessione dati stabile, avrete modo di guardare lo show condotto da Fabio Fazio, anche in mobilità, ovunque voi siate. Non dimenticate nemmeno di commentarlo, attraverso l'hashtag ufficiale: #CheTempoCheFa.



