Claudio Baglioni a Che tempo che fa/ Il direttore artistico del Festival di Sanremo ospite da Fabio Fazio

A Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 3 febbraio 2019, la politica si “mixerà” con il Festival di Sanremo. Proprio per questo motivo, il parterre di ospiti di Fabio Fazio si calerà appieno nell’attualità italiana ospitando: il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico e Claudio Baglioni. L’artista e cantante si concederà alle domande di Fazio, dopo aver accettato per la seconda volta, di dirigere la grande macchina del Teatro Ariston, con la sua 69esima edizione. Il divertente confronto si annuncerà interessantissimo visto che, proprio Fazio insieme a Luciana Littizzetto ha svolto (prima di Conti e Baglioni), lo stesso difficilissimo ruolo qualche anno fa. Sanremo aprirà le danze da questo martedì 5 febbraio, per cinque appuntamenti che già si preannunciano ricchi di sorprese, tantissima musica e molti ospiti. Al fianco di Baglioni infatti, sono già stati annunciati: Luciano Ligabue, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Elisa, Giorgia e Alessandra Amoroso.

Claudio Baglioni ospite di Fabio Fazio

Claudio Baglioni, ospite di Fabio Fazio durante Che tempo che fa in onda stasera, racconterà anche dei graditi ritorni che il pubblico rivedrà a Sanremo. Ed infatti, all’Ariston torneranno anche Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker, dopo il trionfo dell’anno passato. Pippo Baudo e Fabio Rovazzi si presenteranno con ogni probabilità come “padrini” dei due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood, entrati di diritto nella categoria Big. Baglioni nel corso della sua ospitata, con molta probabilità parlerà anche degli altri ospiti che vedremo sul palcoscenico del Teatro Ariston. È atteso infatti, anche Claudio Santamaria. Tra gli omaggi, un posto d’onore riguarderà Mia Martini: l’occasione sarà il lancio della fiction TV dal titolo “Io sono Mia”, interpretata da Serena Rossi, che verosimilmente canterà “Almeno tu nell’universo”. Performance canterina in vista anche per Michele Riondino e Laura Chiatti, sulle note di Lucio Battisti e di “Un’avventura”, titolo del loro nuovo film in uscita proprio il 14 febbraio. Non vedete l’ora che arrivi il Festival? Bene, e allora l’ospitata di stasera con protagonista Claudio Baglioni, è quello che fa per voi.

