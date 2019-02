DEMETRA HAMPTON/ Forte rischio nomination, ma è davvero destinata a uscire oggi? (Isola dei famosi 2019)

Demetra Hampton si prepara a piangere ancora all’Isola dei Famosi 2019. La concorrente infatti ha ricevuto già due nomination durante la diretta dello scorso giovedì, grazie al voto di tre Pirati su quattro. L’unico a scegliere di non fare il suo nome è stato Paolo Brosio, che ha preferito votare Grecia Colmenares per via degli incidenti con la pipì accaduti nella prima settimana. Demetra ha ancora dei nemici con cui risolvere le tensioni e a gravare su di lei c’è anche il voto di Giuda di Taylor Mega, che ha preferito vendicarsi dei tanti attriti vissuti con l’attrice sull’Isola dei Pirati. La posizione in cui si trova la Hampton adesso è molto delicata, perché in assenza di un altro nome da fare, è probabile che diversi Naufraghi decideranno di votarla ancora una volta. E se ciò dovesse avvenire, si dovrà forse preparare a lasciare il reality, visto che il pubblico non ha digerito bene alcuni suoi atteggiamenti da vittima, sempre scontrosa e sul chi va là, sicura che tutti vogliano colpirla.

DEMETRA HAMPTON, ANCORA A RISCHIO NOMINATION

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe mettere ancora più in difficoltà Demetra Hampton, che in questi giorni possiamo vedere nel gruppo della Ciurma. L’attrice non è riuscita a farsi voler bene dai Naufraghi, soprattutto perché ha trascorso la prima settimana su Playa Dos e le critiche ricevute in precedenza non sono ancora state risolte. Forse l’unica alleata su cui può contare per ora è Marina La Rosa, che spesso e volentieri ha cercato di risollevarle il morale e di suggerirle come andare avanti, voltare pagina e riprendere il controllo di se stessa. Demetra non riesce ad avere un rapporto pacifico con i concorrenti per adesso e dovrà faticare molto più degli altri per evitare di attirarsi nuove antipatie. In una situazione così complessa, l’unica strategia utile per la Naufraga è forse accettare il televoto precedente ed evitare di accusare chi l’ha votata. Il rancore potrebbe infatti provocare una nuova ondata di mal contento nella Ciurma, senza considerare che irriterebbe ancora una volta chi preferirebbe mantenere intatto un clima più disteso.

IL RISCHIO ELIMINAZIONE

Demetra Hampton finirà ancora in nomination? L’attrice dell’Isola dei Famosi 2019 non ha la fortuna dalla sua parte e sono diversi i concorrenti con cui dovrebbe legare. Primo fra tutti Marco Maddaloni, che durante la prima nomination ha sollevato pesanti accuse nei suoi confronti. E sembra che nei giorni successivi Demetra non sia riuscita a ribaltare la situazione a proprio vantaggio, come dimostrano tra l’altro le quote delle case di scommesse. Taylor Mega era fra le più sfavorite e ora che è stata eliminata in modo definitivo, i riflettori sono tutti puntati proprio sulla Hampton. Per la Sisal la quota è infatti di 40.00, l’ultimo gradino della classifica di preferenze per la vittoria finale, 30.00 per la Snai e 31.00 per Eurobet. Una posizione di svantaggio persino se messa a confronto con Sarah Altobello e le sorelle Mihajlovic, tutte e tre in posizione leggermente più favorevole. E se Maddaloni deciderà di votarla per la seconda volta, è quasi probabile che Abdelkader Ghezzal deciderà di raddoppiare, così come Kaspar Capparoni.



