DIVINO OTELMA, COME STA?/ Video, “taglio alla testa? Condizioni stabili” dopo l’infortunio (Isola dei Famosi)

“Le condizioni del Divino Otelma non sono preoccupanti e non ci sono gravi ferite”. Così l’ufficio stampa dell’Isola dei Famosi rassicura sulla salute del Mago. Nel corso della seconda puntata, il Divino è caduto sbattendo la fronte. Tutta colpa di Francesca Cipriani: la soubrette l’ha spinto con troppa veemenza, nel tentativo (finito male) di vincere la Prova Ricompensa. La regia ha prontamente cambiato inquadratura, mentre un Otelma sanguinante veniva portato via dai medici. Cipriani si è poi giustificata: “Ragazzi, io non volevo far male al Divino, sono mortificata, veramente!”. La task consisteva nel lancio di alcune polpette contro delle sagome in acqua. Francesca ha fatto da fionda “umana”, dando uno spintone troppo forte al povero compagno. Così, il Divino è caduto rovinosamente sulle aste di legno davanti a lui. “Per quello che sappiamo”, riporta Fanpage, “il Divino Otelma non ha riportato ferite gravi. Non c’è niente di grave, non è successo niente di grave. Al momento va tutto bene, non ci sono ferite gravi. Questo è ciò che ci ha comunicato la produzione. Stiamo aspettando dettagli più precisi”. Qui il video dell’incidente.

Divino Otelma: la caduta tra ironia e polemiche

Tanta l’apprensione sui social: “Con tutti i problemi che ci sono (e che ho) non so perché, ma è da oggi che non faccio altro che pensare al divino Otelma dopo la caduta. Spero stia bene”. Non manca l’ironia: “La Cipriani lancia il divino otelma come una bomba dopo aver schiacciato casella come un cocco”. Qualcun altro, invece, non ci sta, e giudica “eccessive” le prese in giro: “È da ieri sera che vedo questo meme e altri video girare. Non sono un bacchettone per carità ma a me vedere un uomo di 70 anni cadere in terra, di faccia, e rialzarsi insanguinato onestamente non mi ha fatto ridere”. C’è chi gli dà man forte: “Infatti non è affatto divertente, per quanto ‘trash’ possa essere considerato il personaggio (e ribadisco PERSONAGGIO) del Divino Otelma. Prima della figura del mago, c’è sempre un essere umano e ridere delle sfortune/degli accidenti di un essere umano è vergognoso”.