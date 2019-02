Domenica In/ Anticipazioni e Sanremo 2019, news: Stefania Sandrelli ed Enrico Montesano ospiti

domenQuali saranno gli ospiti e le anticipazioni? Scopriamolo a seguire! La 21esima puntata in onda oggi, domenica 3 febbraio a partire dalle 14, si aprirà nuovamente in diretta dagli studi intitolati a “Fabrizio Frizzi”. La storia del Festival di Sanremo, sarà alla base nella prima parte della trasmissione domenicale. In studio quindi, interverranno diversi opinionisti e protagonisti di passate edizioni del Festival. Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Rosita Celentano, Amedeo Minghi, Gabriella Farinon, Pino Strabioli, Fiordaliso, Marco Carta e Francesco Pannofino, saranno i protagonisti di questa lunga parentesi. Come ben sapete infatti, martedì 5 febbraio, si aprirà la 69esima edizione della kermesse musicale più amata del nostro paese. Proprio Claudio Baglioni, sarà tra i protagonisti di Che tempo che fa, in onda nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai. La “Zia” d’Italia quindi, darà il via alle news e le anticipazioni sul Festival.

Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier

Tra gli altri ospiti della nuova puntata di Domenica In, ci saranno anche Stefania Sandrelli e la figlia Amanda. Le due attrici saranno le protagoniste indiscusse di una ampia intervista con Mara Venier. Spazio poi per l’attore Enrico Montesano, con il quale si ripercorreranno le tappe più importanti della sua lunga e gloriosa carriera artistica. Nel corso dell’appuntamento domenicale, ci sarà anche uno spazio dedicato all’indimenticabile Mino Reitano. A distanza di 10 anni dalla sua scomparsa: in studio, la moglie Patrizia e le due figlie Grazia e Giuseppina. La prima delle due figlie inoltre, ricorderà l’amatissimo papà cantando un medley con alcuni dei suoi successi: “Avevo un cuore che ti amava tanto” e “Una ragione di più”. L’appuntamento con la nuova puntata di Domenica In, è quindi rinnovato per oggi, domenica 3 febbraio 2019, a partire dalle 14 su Rai1. Sarà possibile vedere il programma anche in diretta streaming, tramite il portale di RaiPlay e la relativa applicazione da scaricare su iOS e Android.

