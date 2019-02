Domenica Live/ Anticipazioni: Paola Caruso e la lettera della vera madre, Eva Henger rivela le ultime news

Torna anche oggi, domenica 3 febbraio 2019, il nuovo appuntamento “ridotto” con la Domenica Live di Barbara d’Urso. Ecco cosa rivelano le prime anticipazioni relative al programma in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Come sempre, la ruspante conduttrice napoletana, condurrà una puntata ricchissima di colpi di scena e ospiti inediti. Proprio la nostra Carmelita, lo scorso venerdì ha già annunciato delle indiscrezioni durante la nuova puntata di Pomeriggio 5. Durante quella occasione Barbarella, ha rivelato dettagli già degni di nota. Eva Henger per esempio, sarà nuovamente ospite del salotto di Canale 5. Nel corso del suo intervento televisivo, avrà modo di rivelare le news sulla spinosissima questione relativa al canne-gate. Come ben saprete infatti, Francesco Monte ha deciso di querelarla dopo il “fattaccio” dell’Isola dei Famosi. La showgirl ungherese, tornerà per raccontare nuovi retroscena, svelando anche per qualche motivo Barbara d’Urso e il suo programma, siano stati in qualche modo coinvolti.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso

Sempre nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso aveva anticipato altri dettagli relativi alla nuova puntata di Domenica Live in onda oggi su Canale 5. In studio infatti, ci sarà anche un nuovo documento. La destinataria della lettera che la conduttrice ha fatto vedere (dentro la sua busta) lo scorso venerdì, sarà Paola Caruso. La showgirl infatti, ha ricevuto una missiva da parte della sua vera mamma. E quindi, questo pomeriggio, durante la diretta, l’ex Bonas avrà modo di ascoltare le parole della madre. In studio ci sarà inoltre una donna che farà una denuncia, così come rivelato dalla nostra Barbarella. La protagonista misteriosa porterà in esclusiva delle immagini che non riguarderanno solamente lei: “Stiamo parlando di una coppia molto famosa”, ha comunicato la d’Urso. Nel corso della puntata, Carmelita parlerà anche dei pesantissimi insulti sessisti subiti da John Vitale, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. “Ci sono donne che si tolgono la vita per insulti del genere”, ha affermato la conduttrice lo scorso venerdì.

