Emma Marrone a Che tempo che fa/ “Sanremo? Questa volta non ci sarò… non chiedetemi pronostici!”

Emma Marrone è prontissima per la seconda parte di concerti live. Il suo “Essere Qui Tour”, ritorna a grande richiesta nei palazzetti di tutta Italia. Per lei, tantissimo allenamento ed anche ospitate televisive. Ecco perché questa sera, sarà ospite di Fabio Fazio durante il nuovo appuntamento della domenica con Che tempo che fa, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La salentina, avrà modo di presentare ancora una volta, il suo ultimo singolo “Mondiale”. Intervistata per FuoriGioco, inserto de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato la sua vita durante un duro allenamento in palestra, per riscaldare i muscoli e prepararsi per i tanti concerti. “Allenarmi significa anche scaricare la negatività, buttare via tossine e rabbia, liberare la testa per arrivare al tour equilibrata e pulita”, spiega. Successivamente, ha raccontato di fare questo mestiere esclusivamente per cantare dal vivo, ed infatti: “soffro sempre di trauma post tournée…”. nonostante la tanta attività fisica, ha spiegato di non essere una “fissata”: “Non sono mai stata una fissata dell’addome scolpito o del centimetro in più o in meno. Io so che fisicamente potrei stare molto meglio di così, potrei essere molto più definita, ma non me ne frega niente!”.

Emma Marrone ospite a Che tempo che fa

Emma Marrone, tanto amante della musica live, regalerà agli estimatori la nuova esibizione di questa sera. Sulle note di “Mondiale”, regalerà la nuova ospitata televisiva in onda da Fabio Fazio durante Che tempo che fa. Dello speciale inserito de La Gazzetta dello sport, la cantautrice salentina si è definita una donna dalla personalità forte, anche se: “mi dispiace solo quando la forza viene avvertita come una mancanza di sensibilità e non come amor proprio. Essere forti non significa non soffrire, non significa non avere debolezze, fragilità o paure. La forza è solamente il modo in cui si affrontano determinate cose”. Questa sera su Rai1 ci sarà anche Claudio Baglioni e, proprio Emma, ha parlato pure di Sanremo. “Per me è stata una grande esperienza, da concorrente, vincitrice e valletta. Se un domani mi chiameranno come ospite e io avrò un progetto come questo di cui parlare sarò contenta di andare. Ma quest’anno non ci sarò. Il cast? Gran bei cantanti tra cui tantissimi amici, per cui non chiedetemi pronostici!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA