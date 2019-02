Enrico Montesano/ Video, “Così ho scoperto la mia comicità” (Domenica In)

Enrico Montesano sarà ospite a ‘Domenica In‘ per un’intervista a tu per tu con Mara Venier. Una puntata che si preannuncia dedicata soprattutto al Festival di Sanremo 2019, ma anche al cinema e al mondo dello spettacolo. E in questo senso si spiega la presenza di un attore del calibro di Montesano, pronto a svelare aneddoti e curiosità di vita e sul suo percorso cinematografico. Un’occasione da non perdere per i fan dell’attore romano, diventato celebre grazie a film come “Camera d’albergo” di Mario Monicelli, “Il conte Tacchia” di Corbucci, “I due carabinieri” e “Uomini duri”, “Amore vuol dire gelosia” di Mauro Severino, la pellicola “Febbre da cavallo” di Steno, Pane burro e marmellata” e “Aragosta a colazione” di Giorgio Capitani, “Il Ladrone” e “Qua la mano” di Pasquale Festa Campanile, “Il marito in collegio” di Maurizio Lucidi e “Stato Interessante” di Sergio Nasca.

Enrico Montesano a Domenica In: il suo percorso nel mondo dello spettacolo

Dopo aver conquistato una certa popolarità nel mondo del cinema, Enrico Montesano viene messo alla prova con il Sabato sera televisivo. Si cimenta in “Fantastico” nel 1988-89, poi diventa interprete e regista della fiction “Pazza Famiglia” che ottiene un seguito, “Pazza Famiglia 2”, grazie agli ottimi riscontri da parte del pubblico. Il debutto in regia è fortunatissimo: dirige “A me mi piace” e vince un David di Donatello. Nel suo percorso conquista altri riconoscimenti importanti come tre David speciali per l’interpretazione dei suoi film e un Nastro d’argento. Degno di nota il periodo teatrale, culminato con la collaborazione con due profili di spicco come Leone Mancini e Maurizio Costanzo. Proprio grazie all’attività teatrale, Enrico Montesano ha svelato di aver scoperto la sua passione per la comicità. Un biennio fortunatissimo, quello del teatro, che si chiude con una popolarità sempre più alta ed un gradimento del pubblico notevole.

Non solo Enrico Montesano, a Domenica In tanti altri ospiti

Non solo Enrico Montesano a Domenica In. Mara Venier è pronta ad accogliere tanti altri ospiti negli studi Fabrizio Frizzi in casa Rai. Come dicevamo una parte importante della puntata verrà dedicata al festival di Sanremo. Nel corso del pomeriggio quindi interverranno diversi opinionisti e protagonisti di passate edizioni della kermesse: da Dario Salvatori a Marino Bartoletti, passando per Rosita Celentano, Fiordaliso, Marco Carta, Amedeo Minghi, Gabriella Farinon, Pino Strabioli e Francesco Pannofino. Tra i tanti altri personaggi in scaletta, oltre a Montesano, ci sono anche dal mondo del cinema Stefani Sandrelli e la figlia Amanda. Da non dimenticare anche lo speciale dedicato a Mino Reitano a dieci anni dalla sua scomparsa. Negli studi di Domenica In presenzieranno le figlie Grazia e Giuseppina, con un medley ed un servizio omaggio per l’indimenticabile Mino.



