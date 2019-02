FRANCESCA CIPRIANI/ Video, spinta-choc al Divino Otelma: “Penso solo alla sua testa rotta” (Isola dei Famosi)

Francesca Cipriani grande protagonista anche dell’Isola dei Famosi 2019. Dopo aver monopolizzato l’attenzione per buona parte della scorsa edizione (indimenticabile fu la scena del tuffo dall’elicottero) l’ex Pupa si è presa la scena nella seconda puntata mandando in infermeria il povero Divino Otelma. Una scena che è subito diventata un cult della trasmissione con i due impegnati in un lancio di polpette con la fionda e la Cipriani che inspiegabilmente ad un certo punto decide di scagliare il proprio compagno d’impresa contro il legno della fionda. Come finisce? Malissimo: il Divino si procura una ferita sulla fronte e Alvin in diretta lo accompagna in infermeria (qui il video). La Cipriani non sa se ridere o se disperarsi, lo stesso vale per i compagni. Fatto sta che a rimetterci è il povero Otelma…Ma la Cipriani? Non è di certo al primo episodio di questo tipo…

FRANCESCA CIPRIANI: I PRECEDENTI “ATTENTATI”

In puntata, il primo a sottolineare i pericolosi “precedenti” di Francesca Cipriani è stato Filippo Nardi, che tra il serio e il faceto ha commentato:”Ma vi ricordate che l’hanno scorso ha fatto fuori Giucas, Craig e me? Francesca è pericolosa”. Il riferimento è alla frattura alla costola che la Cipriani procurò a Craig Warwick e alla forte contusione causata proprio a Filippo Nardi. Una volta sbarcata sull’Isola, però, Francesca c’ha tenuto a rimarcare tutto il suo rammarico per i danni procurati all’amico e compagno d’avventura:”Io penso solo al Divino con la testa rotta”, ha detto, “mi dispiace, mi dispiace tanto. Ragazzi, io non volevo far male al Divino, veramente, sono mortificata”. Spazio poi ad un commento in salsa sentimentale sul suo ritorno in Honduras:”Tornare sull’isola è un’emozione particolare, pensavo di averla salutata per sempre”.

CIPRIANI IDOLO DEI SOCIAL

Inutile sottolineare come l’infortunio del Divino Otelma, ma soprattutto la spinta galeotta di Francesca Cipriani sarà probabilmente uno degli argomenti principali della puntata speciale di oggi, domenica 3 febbraio, de L’Isola dei Famosi 2019. Quel che è certo è che con questa azione, apparentemente inconsapevole, Francesca si è confermata l’idolo dei social network, o quanto meno di quella frangia di internauti che guarda ai reality show proprio con l’intento di attingere nuovo materiale trash. Non è un caso che su Twitter apprezzatissimi siano commenti di questo genere:”E comunque Francesca Cipriani è perfetta per ogni reality d’italia del mondo universo galassie mondi paralleli ci regala sempre tantissimo trash: la amo!”. Nella puntata di oggi ci regalerà qualche nuova “perla”? Ovviamente il Divino Otelma spera proprio di no…



