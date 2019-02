Gianfranco Pelegri/ Foto, il figlio di Grecia Colmenares pronto a diverse sorprese (Isola dei Famosi)

Gianfranco Pelegri ha una visione molto diversa di Grecia Colmenares rispetto al pubblico dell’Isola dei Famosi 2019. Il figlio della nota attrice di telenovelas racconta infatti in una lunga intervista di aver sofferto molto per la lontananza della madre, a causa della separazione dal marito che l’ha obbligata a sparire. “Non le serbo rancore”, sottolinea però sul settimanale Grand Hotel. Anche se la Colmenares lo ha lasciato da solo in un momento molto delicato, l’affetto che nutre nei suoi confronti non è mai svanito. Anzi. “Basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”, sottolinea ancora mettendo in risalto il carattere solare della madre. A quanto pare il rapporto fra Gianfranco e Grecia sarebbe fin troppo simbiotico e deve essere stato ancora più difficile per la Naufraga lasciare il suo bambino, preferendo ritornare in Venezuela al termine del proprio matrimonio. In quegli anni Pelegri ha seguito il padre fino a Miami ed è riuscito a rivedere la madre solo diverso tempo dopo, quando era ormai maggiorenne.

Gianfranco Pelegri, Isola dei Famosi 2019: un periodo difficile nell’infanzia

Il figlio di Grecia Colmenares ha dovuto attraversare un periodo difficile durante la sua infanzia, come svela lo stesso Gianfranco Pelegri parlando della Naufraga dell’Isola dei Famosi 2019. In passato l’attrice ed il marito Marcelo Pelegri si sono separati ed in quell’occasione hanno sottolineato entrambi al bambino di allora che ci sarebbero sempre stati per lui. “Mio padre mantenne la parola”, dice Gianfranco al settimanale Grand Hotel, svelando anche che Grecia in realtà ha infranto la sua promessa. Siamo negli anni 2000 e la Colmenares è ancora nel pieno della sua carriera, esplosa anche mentre era incinta del suo unico figlio. Ed è grazie alle parole di quest’ultimo che scopriamo che in realtà Grecia non è mai stata una madre fredda o distaccata, tanto che per riuscire a non separarsi dal bambino di appena 3 mesi, ha convinto il regista a scritturare anche Gianfranco per una nuova telenovela pur di non lasciarlo da solo. Anche per questo Pelegri è rimsto scottato dalla sua sparizione successiva, ma oggi sono riusciti ad appianare tutto, a cancellare quel buio durato tanti anni. “Impossibile tenere il muso”, sottolinea infatti parlando del noto sorriso luminoso dell’attrice.

Stasera o nella prossima puntata?

Gianfranco Pelegri si trova a Milano ed è molto probabile che lo vedremo all’Isola dei Famosi 2019 questa sera o nella prossima puntata. La madre Grecia Colmenares è finita infatti al televoto per volere di Paolo Brosio, che in qualità di leader dei Pirati ha avuto la possibilità di fare una nomination diretta senza passare dal via. Anche se l’arrivo di Pelegri in Italia risale alla metà di gennaio, a quanto pare non ha ancora abbandonato il Paese per visitare le bellezze del nostro territorio. Qualcuno sui social gli chiede se sia ritornato a Miami, visto che Gianfranco ama viaggiare e non sosta un attimo. Lo scorso settembre infatti è volato fino a Parigi e si è dichiarato pronto per partire anche per la Grecia. Arte, amici, tante risate e soprattutto mare: i profili social di Pelegri svelano i suoi interessi, dagli sci fino alle auto, dalle passeggiate con il cane alle attività sportive. E poi spunta anche una foto con mamma Grecia e papà Marcelo, in cui Gianfranco si mostra piccolo e sorridente. Clicca qui per vedere la foto di Gianfranco Pelegri.

La foto da bimbo con la mamma

