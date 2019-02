GRAZIA E GIUSEPPINA FIGLIE DI MINO REITANO/ “Come papà non diamo nulla per scontato” (Domenica In)

Grazia e Giuseppina, le figlie di Mino Reitano sono tra gli ospiti della nuovissima puntata di “Domenica In“, il contenitore televisivo condotto con grandissimo successo da Mara Venier. Le figlie del noto cantautore saranno ospiti con la madre Patrizia per ricordare il padre a dieci anni dalla sua morte. La zia Mara ha voluto dedicato un ampio spazio della puntata di domenica 3 febbraio al grande Mino Reitano, un cantautore che dato tantissimo alla musica italiana ricevendo tante gioie, ma anche tante amarezze come ha raccontato la moglie Patrizia. Un momento che si preannuncia davvero emozionante, visto che la figlia Grazie ricorderà il padre interpretando un medley con alcuni dei suoi brani di maggior successo come “Avevo un cuore che ti amava tanto’ e ‘Una ragione di più’.

Mino Reitano: il ricordo delle figlie Grazia e Giuseppina

A distanza di dieci anni dalla morte di Mino Reitano, la moglie Patrizia e le figlie Giuseppina e Grazia continuano a rendere omaggio alla memoria e al talento di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Le figlie, infatti, continuano a ricordarlo con una serie di iniziative in giro per l’Italia, come ha raccontato mamma Patrizia: “Io e le mie figlie in questi anni abbiamo scelto di portare avanti il ricordo di Mino perseguendo la sua volontà, cioè sviluppando o appoggiando progetti che avrebbe voluto portare a termine lui stesso, in un’ottica di qualità e soprattutto rispetto per lui”. Sul sito ufficiale dell’artista, infatti, è possibile restare aggiornati sulle iniziative in corso e quelle future dedicate al cantautore italiano. Un artista straordinario, ma anche un grande uomo come ricorda la moglie Patrizia: “”Ci siamo sposati nel ’77 e da allora, fino alla fine, non ci siamo mai lasciati, condividendo tutto. Posso solo dire di avere avuto accanto un uomo straordinario, il cui amore mi guida e sostiene ancora ogni giorno”.

Grazia Reitano: il ricordo di papà Mino

Grazia e Giuseppina sono le amatissime figlie di Mino Reitano. La prima durante un’intervista rilasciata un pò di tempo fa a La vita in diretta ha ricordato il papà con parole davvero commoventi: “ho tanti suoi insegnamenti da seguire, sento tanto la sua mancanza ma sento anche l’incitamento ad andare avanti. Io come lui cerco di dare il massimo, di dare il cuore a tutti. Non do mai nulla per scontato”. Grazia, infatti, ha deciso di intraprendere la carriera del padre provando a ritagliarsi un piccolo spazio nel districato panorama musicale italiano. Proprio a Mino Reitano ha dedicato lo spettacolo “Il mio Concerto a Papà” in cui viene raccontata la straordinaria carriera di Mino attraverso le canzoni e il racconto estrapolato da “Resta Qui”, il libro di Davide Beltrano IlFolle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA