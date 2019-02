GRECIA COLMENARES, IN NOMINATION/ Per lei tanti nemici e il rischio di eliminazione (Isola dei famosi 2019)

Grecia Colmenares si è fatta già dei nemici all’Isola dei Famosi 2019 e il motivo è molto semplice. Non si tratta della pipì che nei primi giorni ha fatto nelle vicinanze della tenda di Paolo Brosio e nemmeno di quel sorriso sempre stampato sul volto che sembra non crollare mai. Felicidad, come l’ha ribattezzata Alda D’Eusanio, sembra infatti non incontrare i favori di Marco Maddaloni e Abdelkar Ghezzal. Soprattutto per quanto riguarda il judoka, il suo preferito, che tollera molto poco la tendenza dell’attrice a chiedergli ogni tipo di sostegno. Non stupisce che Grecia abbia scelto proprio lui per primo come parte della nuova Ciurma e anche se Maddaloni in puntata non ha lasciato trasparire il proprio malumore, potrebbe aver deciso di esternare i suoi pensieri più negativi nelle ore successive. Attenzione però anche a Youma Diakite: l’ex modella avrebbe preferito trasferirsi nell’altra location con i Pirati. Grecia la considera un’amica, ma la Naufraga sembra volerla proteggere più per un discorso di età che per un effettivo legame.

GRECIA COLMENARES, TANTI NEMICI PER LEI

L’Isola dei Famosi 2019 vede già Grecia Colmenares al televoto e forse non è un evento inaspettato. Paolo Brosio infatti ha deciso di votarla a occhi chiusi, prendendo le distanze dal resto del gruppetto dei Pirati che ha preferito invece votare ancora una volta Demetra Hampton. Grecia ha accolto la notizia con il sorriso ed è difficile stabilire se in realtà stia covando una profonda tristezza dentro di sé. Anche se sembra una ragazzina, per via di quell’euforia costante che la rende diversa rispetto al resto dei Naufraghi, l’attrice potrebbe infatti esternare qualche dubbio sul perché Brosio l’abbia fatta finire sul patibolo. E ora rimane da scoprire se la Colmenares potrà contare sul suo stuolo di fan per salvarsi dal baratro oppure se rimarrà vittima del televoto. Grazie alla popolarità ottenuta come attrice di telenovelas, la Naufraga potrebbe infatti salvarsi a occhi chiusi in questa nuova sfida. Ma solo se al suo fianco troverà degli sfidanti sconosciuti o meno amati dal pubblico italiano.

IL RISCHIO USCITA

L’Isola dei Famosi 2019 potrebbe vedere Grecia Colmenares uscire in tempo record dal reality. E questo implica che rimarremo con il dubbio sulla sua vera personalità. Sappiamo che è frizzante, solare, con un sorriso sempre presente sul volto e pronta a mettersi in gioco. E persino che sa ballare, come ha notato Youma Diakite durante i primi giorni del programma. Non sappiamo però se esiste in Grecia quel punto di rottura che potrebbe spingerla verso lo scontro con un altro dei concorrenti, magari proprio con chi preferisce parlare male di lei alle sue spalle. Un atteggiamento poco carino di fronte a cui per ora l’attrice ha fatto spallucce. Sarà ancora così, dopo aver scoperto in diretta che Marco Maddaloni non nutre nessun tipo di simpatia nei suoi confronti? Grecia potrebbe però riscuotere la simpatia del pubblico, che al momento adatto potrebbe vendicarsi al suo posto proprio del judoka.



