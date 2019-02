Isola dei Famosi 2019 / Eliminati e diretta: 2 nuovi naufraghi e i nominati ufficiali (terza puntata)

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2019 questa settimana raddoppia. Dopo quella andata in onda giovedì, Alessia Marcuzzi torna questa sera su Canale 5 con tante sorprese brutte e belle per i naufraghi. Ricordiamo che giovedì scorso, le nomination sono state fatte parzialmente e c’è al momento un solo nome ufficiale rispetto a coloro che andranno al televoto che è quello di Grecia Colmenares. Stasera le nomination continueranno e toccherà al leader dichiarare il nome di colui che finirà dritto al televoto, affiancando la Colmenares. Le anticipazioni della nuova puntata ci svelano però che non finisce qui in fatto di votazioni. Anche l’altra metà dei naufraghi dovrà fare il nome di colui che vuole fuori dall’isola; il più votato finirà in nomination con Grecia e il nome del leader che questa settimana è Paolo Brosio.

ELIMINAZIONI, DUE NUOVI NAUFRAGHI E TANTE POLEMICHE

Intanto entrano finalmente in gioco le Polene, che questa settimana sono Francesca Cipriani e il Divino Otelma. Vivranno assieme ai naufraghi ufficiali dell’Isola dei Famosi 2019 fino a domenica prossima, 10 febbraio, quando saranno gli stessi compagni a decidere chi dei due dovrà rimanere in gara e chi lasciare l’Honduras. Intanto, altri due naufraghi stanno raggiungendo l’Isola dei Famosi: la scorsa settimana sono partiti Stefano Bettarini e Jo Squillo, che si è fermata in Italia a causa di un grave lutto. La puntata continua poi con alcune eliminazioni, in primis quella riguardante il gruppo di Saranno Isolani: solo due tra Giorgia, Yuri, John e Alice rimarrà in gioco (un uomo e una donna), ma vista la polemica sorta su Vitale potrebbe essere proprio lui uno dei due eliminati. Infine, non mancheranno prove e colpi di scena e, chissà, forse anche un’eliminazione a sorpresa.

