Ivana Icardi (ancora) contro Wanda Nara/ C’è posta per te: “Spero che Dio ti regali un po’ di empatia!”

Ieri sera, durante la quarta puntata di C’è posta per te, una delle storie raccontate da Maria De Filippi, ha visto come protagonisti, l’amatissima coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara. Chiamati da un padre e dai suoi due figli per fare una sorpresa alla figlia Serena, l’emozione per la vicenda raccontata, ha commosso tutta quanta la platea presente in studio. Non tutti però, hanno mostrato entusiasmo per la coppia dello showbiz. Colei che ha storto il naso, corrisponde al nome di Ivana Icardi. Lei è la sorella del giocatore dell’Inter e, ormai da molto tempo, accusa la Nara di aver contribuito a far allontanare il fratello dalla sua famiglia d’origine. Tramite le Instagram Stories del suo profilo ufficiale, Ivana ha commentato l’accaduto usando parole durissime rivolte alla cognata. La Icardi, già in precedenza, aveva più volte palesato queste problematiche, nel corso della Domenica Live di Barbara d’Urso. L’attacco sferrato, non è assolutamente stato di poco conto, tanto da leggere: “è stato permesso di mangiare la testa da una persona di questo genere a un bravo ragazzo, intelligente e che ha sempre avuto in mente la sua famiglia (prima di lei ovviamente)”.

Ivana Icardi (ancora) contro Wanda Nara

Secondo Ivana Icardi, sorella del più celebre Mauro, la parte peggiore di Wanda Nara sarebbe quella di cercare di mostrare alla gente quanto tenga alla famiglia. “Cerca di far credere che pianga prima di iniziare a raccontare la storia, quando tutto ciò che gli interessa è stare di fronte alla telecamera”, ha proseguito mentre la osservata durante C’è posta per te. L’attacco è proseguito: “Perché non piangi quando noi soffriamo per la persona che amiamo che è il nostro fratello e figlio? Perché come “manager” e “donna perfetta” che tratti di dimostrare al mondo che sei, non le dici quanto è importante la famiglia? Perché non provi ad avvicinarci invece di allontanarci. Perché vedi solo soldi, vero? Spero che mio fratello apra gli occhi!”. Per la giovane, tutti gli italiani ormai conoscerebbero il vero carattere della Nara: “Spero che Dio ti dia un po’ di empatia e non pensi solo ai soldi e a te stessa. Ma come si permette di dire che la cosa più importante è avere la famiglia insieme? Lo scherzo si racconta da solo. Quanta ipocrisia c’è nel mondo. Ragazzi, non tutto ciò che luccica è oro. Continuerò a pregare per lui”.

